L’intégration de Microsoft 365 arrive sur les Chromebook

Microsoft 365, également appelée Microsoft Office par la plupart des gens, n’est pas nécessairement la solution de productivité la plus populaire sur les Chromebooks, d’autant que Google propose sa propre alternative aux clients. Malgré tout, la popularité de la suite est croissante, et Google sait aussi qu’il doit améliorer l’expérience de ses utilisateurs sur les Chromebooks.

À l’heure actuelle, la seule façon d’utiliser Office sur un Chromebook est de se tourner vers les applications Web, que Microsoft propose pour Word, PowerPoint et Excel depuis Google Chrome. Cependant, Google travaille sur de grands changements.

Les Chromebooks sont conçus pour fonctionner avec les services Google avant tout, mais ils fonctionnent également bien avec tout, des applications Linux aux plateformes de jeux sur le cloud. Google s’efforce maintenant d’améliorer Microsoft 365 sur les Chromebooks.

Google a annoncé qu’elle travaillait avec Microsoft pour offrir « une expérience de configuration guidée qui les guide dans le processus d’installation de l’application Web Microsoft 365 et de connexion de Microsoft OneDrive à l’application Fichiers de leur Chromebook ». La nouvelle intégration sera disponible au cours des prochains mois, et apparaîtra plus tôt dans les canaux Dev et Beta de Chrome OS.

Il n’y a pas encore beaucoup de détails spécifiques, mais il semble que l’ouverture de fichiers Microsoft Office à partir d’un stockage local (comme une clé USB ou le dossier Téléchargements) affichera une invite pour configurer Microsoft 365 sur votre Chromebook. Les fichiers ouverts par cette méthode seront déplacés vers Microsoft OneDrive, où les modifications seront synchronisées dans le cloud.

Google Docs prend déjà en charge l’ouverture des fichiers Office sur les Chromebooks. On ne sait donc pas si cette méthode sera une autre option ou si elle remplacera Docs comme gestionnaire par défaut des documents Office sur les Chromebooks. Tout le monde n’appréciera pas que les fichiers locaux soient copiés sur le stockage en cloud uniquement pour être visualisés et modifiés. Il faut donc espérer que la fonction Docs restera une option, ou que Google pourra collaborer avec d’autres applications pour proposer davantage d’options non liées au cloud.