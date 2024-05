Elon Musk révèle le futur des news sur X avec le chatbot Grok

Elon Musk, PDG de X (anciennement Twitter), a fait part la semaine dernière d’une vision ambitieuse visant à améliorer les capacités de diffusion d’informations de la plateforme grâce à l’IA. L’initiative proposée, révélée par un échange d’e-mails avec Big Technology, vise à synthétiser les nouvelles en temps réel avec les réactions des réseaux sociaux dans des mises à jour complètes et en direct.

Cette approche novatrice pourrait transformer la manière dont les informations sont consommées sur X, en en faisant un mélange unique de reportages et de commentaires publics.

La pièce maîtresse du plan de Musk est Grok, un chatbot d’IA sur X, qui expérimente déjà la génération de résumés d’actualités en regroupant les messages de la plateforme. Selon Musk, Grok évoluera pour inclure des mises à jour plus dynamiques et de meilleures citations au fur et à mesure que des informations seront disponibles. Cet outil piloté par l’IA vise à fournir des « informations maximalement précises et opportunes », en citant des sources significatives pour créer une expérience utilisateur plus enrichie.

Toutefois, la réalisation de cet objectif ne se fera pas sans difficultés. L’IA doit résoudre des problèmes complexes tels que l’exactitude des citations et éviter de générer des informations trompeuses, communément appelées « hallucinations » dans le jargon de l’IA.

En outre, la stratégie de Musk consiste à se concentrer uniquement sur les messages de réseau social plutôt que sur le contenu direct des articles, ce qui se rapproche des limites juridiques dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de droits d’auteur dans le secteur de l’IA.

Grok la nouvelle stratégie de news pour X

En cas de succès, Grok pourrait considérablement modifier le paysage de la consommation d’informations sur les réseaux sociaux. Il pourrait servir de passerelle vers des articles plus approfondis, ce qui pourrait accroître le trafic vers les sites d’information originaux.

Josh Miller, PDG de The Browser Company, souligne l’importance de pratiques de citation solides pour renforcer la confiance des utilisateurs et stimuler leur curiosité. De même, Igor Babuschkin, de l’équipe xAI de Musk, a souligné les efforts déployés pour améliorer les capacités de citation de Grok afin de refléter plus fidèlement les sources d’information originales.

Cette initiative pourrait également avoir des implications juridiques. Danielle Coffey, présidente de la News/Media Alliance, a exprimé son scepticisme quant à l’utilisation de commentaires sociaux pour résumer les actualités, suggérant que cela pourrait ne pas protéger suffisamment le contenu journalistique original dans le cadre des doctrines d’utilisation équitable. Cet aspect est d’autant plus important que de grands éditeurs de presse, dont le New York Times, ont engagé des poursuites contre des sociétés d’IA pour des pratiques analogues.

La stratégie plus large de Musk en matière d’informations sur X

Malgré des mesures initiales qui semblaient mettre l’accent sur les actualités sur X, le plan détaillé de Musk suggère une réaffirmation des actualités en tant qu’élément central de la plateforme. Cela pourrait donner à X un avantage concurrentiel alors que d’autres plateformes de médias sociaux, telles que Threads de Meta, s’éloignent des contenus d’information.

En substance, la vision de Musk pour Grok on X est de créer une plateforme synergique où les résumés générés par l’IA, fondés sur les discussions des utilisateurs et améliorés par des mises à jour continues, offrent une nouvelle façon de s’engager dans l’actualité. Cette approche vise à fusionner l’immédiateté des réseaux sociaux avec la profondeur du journalisme traditionnel, établissant potentiellement une nouvelle norme pour l’agrégation d’informations à l’ère numérique.