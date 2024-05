Polémique autour du Huawei Pura 70 : Des surprenantes icônes Google

Une récente image promotionnelle du Huawei Pura 70, présentant des icônes d’applications Google telles que Google Maps, Google Drive, YouTube et Google Chrome, a semé la confusion parmi les consommateurs.

Si vous avez suivi le parcours de Huawei ces dernières années, vous savez à quel point l’interdiction Huawei-États-Unis a affecté l’entreprise. L’interdiction a effectivement perturbé le fonctionnement de certains des flagships Android les plus innovants, et c’est une grande perte pour les consommateurs en fin de compte. Les consommateurs qui souhaitent toujours acheter des smartphones Huawei doivent vivre une expérience sans Google avec AppGallery comme boutique d’applications alternative ou suivre des étapes non officielles pour installer le Google Play Store sur leurs smartphones.

Cette représentation est particulièrement surprenante, car, suite à des restrictions commerciales imposées par les États-Unis, il est interdit à Huawei de pré-installer les applications et services de Google sur ses nouveaux appareils. Cette situation soulève des questions importantes quant à la véracité et à l’origine de cette image.

L’apparition de ces icônes pourrait induire les utilisateurs en erreur, les amenant à croire que le modèle Pura 70 offre un accès direct à ces applications très demandées. En réalité, les utilisateurs doivent installer manuellement ces applications, à l’exception notable de Google Chrome, dont l’installation peut s’avérer problématique. Cette représentation incorrecte pourrait nuire à la confiance des consommateurs envers Huawei.

Roland mentionne que le rendu provient « du marketing “officiel” de Huawei aux Émirats arabes unis » concernant la série Pura 70 de Huawei.

Potentielles réponses aux questions clés entourant la série Pura 70

Les raisons pourraient inclure une fuite non autorisée, une erreur dans le matériel promotionnel de la série Huawei Pura 70, ou une désinformation délibérée. Ces hypothèses restent spéculatives en l’absence de commentaires officiels.

En vertu de l’interdiction commerciale américaine, il n’est pas possible de pré-installer les services Google sur les nouveaux appareils Huawei. Bien que l’installation parallèle soit une option, elle n’est pas officiellement soutenue et certaines applications comme Google Chrome pourraient ne pas fonctionner correctement.

Jusqu’à présent, malgré les tentatives de contact pour obtenir des éclaircissements, Huawei n’a pas encore communiqué officiellement sur cette image.

Défis et controverses

La présentation de ces applications dans le matériel marketing d’un smartphone Huawei pourrait miner la confiance des consommateurs si ces applications ne sont pas effectivement disponibles, entraînant une réaction négative potentiellement forte contre Huawei.

Si l’image s’avérait être diffusée par Huawei, cela pourrait attirer l’attention des organismes de régulation et compliquer davantage les relations déjà tendues entre Huawei et le gouvernement américain.

Cette affaire met en lumière les défis complexes auxquels Huawei est confronté dans un environnement réglementaire et commercial difficile. Elle souligne également l’importance pour les consommateurs de vérifier les informations avant l’achat, surtout dans un contexte de restrictions commerciales et technologiques croissantes.