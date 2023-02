Une nouvelle fuite du Galaxy S23 nous donne un dernier aperçu avant le Galaxy Unpacked

À quelques heures de l’événement Unpacked 2023 de Samsung, de nombreuses images des prochains smartphones Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ont fait surface sur la toile.

Les photos proviennent de l’utilisateur Dylan Xitton sur Twitter, qui a découvert les appareils dans une boutique d’électronique au Chili. Il semble que certains revendeurs n’hésitent pas à montrer les smartphones quelques heures avant la révélation officielle ce mercredi 1er février.

L’utilisateur aurait posté une vidéo de lui-même en train de manipuler le modèle Galaxy S23 Ultra, mais elle a depuis été retirée par Twitter après que Samsung ait réclamé des droits d’auteur sur la séquence. Il ne nous reste donc que des images de la gamme sous différents angles.

Ces images nous donnent un aperçu de certains éléments matériels du S23 Ultra. Le tableau marketing révèle que le smartphone sera doté d’un écran Quad HD+ (2 560 x 1 440 pixels) de 6,8 pouces et d’au moins quatre caméras. Nous pouvons apercevoir l’emballage d’au moins deux des couleurs évoquées par la rumeur : Phantom Black et Botanic Green.

Of course, I have an extra bunch of photos here, the chilean mobile provider (Wom) said that the phone would be released in chile 1 month ongoing, I was surprised seeing on the shelf lmao pic.twitter.com/07ga0Ob9OP

—Dylan⚡Xitton (@DylanXitton) January 31, 2023