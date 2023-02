Twitter ferme sa fonction expérimentale CoTweets à partir d’aujourd’hui

Twitter a lancé sa fonction expérimentale « CoTweets » en juillet 2022 afin de donner aux utilisateurs un outil pour « tweeter ensemble » et rédiger le même tweet. Cette fonctionnalité CoTweets est malheureusement en train de disparaître discrètement.

L’annonce de la fermeture a été publiée après coup dans les pages d’aide de Twitter relayée par Mashable, où la fonction CoTweets est expliquée. Il y est expliqué que le test ne sera plus disponible à partir d’aujourd’hui, 31 janvier 2023.

En outre, les CoTweets déjà créés peuvent être consultés pendant un mois supplémentaire, après quoi ils seront convertis en Retweets standards. L’équipe a également déclaré qu’elle continuera à chercher des moyens de mettre en œuvre cette fonctionnalité à l’avenir et que tous les commentaires reçus jusqu’à présent ont été appréciés.

Cette décision n’est pas surprenante si l’on considère que, depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de la plateforme, de nombreuses fonctionnalités de Twitter ont été modifiées ou supprimées afin d’accélérer le chargement de la timeline. Musk lui-même s’est plaint à plusieurs reprises de la lenteur du chargement de Twitter, et la réponse est presque toujours venue du fait que Twitter avait trop d’éléments superflus.

Bien qu’il s’agisse d’une petite fonctionnalité astucieuse, CoTweets n’a pas vraiment décollé non plus. Il s’agissait d’une fonctionnalité utilisée principalement par les influenceurs et les marques à des fins de marketing, et non d’un élément central de l’expérience Twitter. Au lieu de cela, Twitter s’est concentré sur l’ajout d’autres fonctionnalités telles que les onglets « Pour vous » et « Abonnés » sur le mobile et le Web, ainsi que les fonctionnalités Twitter Blue qui doivent encore être lancées, comme les tweets prioritaires et une quantité réduite de publicités.

Une fonctionnalité pas pour tous

Je me demande si le manque de personnel n’est pas aussi, du moins en partie, responsable de la disparition soudaine de cette fonctionnalité. Twitter a connu de nombreux défis depuis le changement de propriétaire et l’un d’entre eux a été les licenciements massifs qui ont laissé l’entreprise fonctionner avec une équipe squelettique.

Espérons que Twitter retrouve son équilibre et puisse commencer à tenir toutes ses promesses de fonctionnalités.