Spotify compte désormais 205 millions d’abonnés payants

Spotify a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2022, révélant un nombre impressionnant de 205 millions d’abonnés payants, dépassant ses objectifs de croissance du nombre d’utilisateurs et atteignant un sommet historique dans le gain trimestriel total. Néanmoins, Spotify continue de perdre de l’argent.

Spotify a ajouté 10 millions d’abonnés premium au quatrième trimestre 2022, pour atteindre un total de 205 millions, dépassant ainsi ses précédentes prévisions. La croissance des abonnés payants, une augmentation de 14 % en glissement annuel, a été stimulée par les promotions et les plans de ménage, selon la société.

delivered great platform growth. We ended 2022 strongly despite a challenging year. Expect us to move faster with more intensity of effort, driving even greater efficiency in 2023. pic.twitter.com/rII7hHwRy1

—Daniel Ek (@eldsjal) January 31, 2023