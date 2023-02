Google déploie maintenant sa nouvelle interface Gmail

Votre compte Gmail aura bientôt un aspect un peu différent, car l’entreprise a enfin lancé sa refonte tant attendue pour tous les utilisateurs. Google déploie actuellement la mise à jour de son interface Gmail, qui regroupe divers éléments en une seule vue.

Google prévoit une nouvelle interface Gmail depuis un certain temps, dans le but de faire de ce service un guichet unique pour la communication. La nouvelle interface regroupe « Gmail, Chat et Meet en un seul endroit unifié ».

Google a commencé à déployer la nouvelle interface dans les domaines prévus vendredi, et prévoit d’avoir terminé d’ici le 3 février. Une fois le déploiement terminé, les utilisateurs ne pourront plus revenir à l’ancienne interface.

Dans le but d’offrir aux utilisateurs une expérience plus complète de Google Workspace, le Gmail mis à jour fournira désormais non seulement des services d’e-mail, mais aussi des options de vidéoconférence et de chat, le tout en un seul endroit.

Les utilisateurs n’auront rien à faire pour activer le nouveau Gmail, qui sera mis à jour par défaut. Le changement peut sembler assez radical pour certains utilisateurs de Gmail, qui verront toujours les e-mails affichés à l’avant et au centre, mais déplacés de manière significative sur le côté droit de l’écran pour faire place à une nouvelle barre latérale sur le côté gauche qui contient des liens rapides vers Chat, Spaces et Meet, déplaçant légèrement vos dossiers d’e-mails et vos options de libellés.

Une refonte pour rassembler de multiples outils

Outre les liens plus intégrés avec Meet et Chat, les utilisateurs verront également une nouvelle barre latérale droite qui contient des raccourcis vers d’autres services Google tels que Agenda, Tasks et Keep, sans qu’ils aient à ouvrir d’autres onglets ou fenêtres.

La société ajoute que vous verrez également toutes vos notifications au même endroit, avec des bulles signalant que vous avez un nouveau message ou une nouvelle discussion à laquelle vous devez participer.