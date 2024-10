Google Lens comprend les vidéos et répond à vos questions à voix haute !

Google annonce une série de mises à jour pour son moteur de recherche, mettant l’accent sur la recherche visuelle et audio, ainsi que sur l’organisation des résultats par l’IA. Ces nouveautés seront progressivement déployées.

Si vous ne parvenez pas à capturer ce que vous recherchez avec une simple photo, Google Lens vous permet désormais de prendre une vidéo, et même d’utiliser votre voix pour poser des questions sur ce que vous voyez. La fonctionnalité affichera un AI Overview et des résultats de recherche basés sur le contenu de la vidéo et votre question.

Google Lens : compréhension vidéo et recherche vocale

Google Lens s’enrichit de nouvelles fonctionnalités :

Compréhension vidéo : Analysez des vidéos et posez des questions sur des objets en mouvement ou des images en utilisant le langage naturel. Google Lens fournira un aperçu généré par l’IA et des ressources pertinentes. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs de Search Labs inscrits au programme « AI Overviews and more ».

: Analysez des vidéos et posez des questions sur des objets en mouvement ou des images en utilisant le langage naturel. Google Lens fournira un aperçu généré par l’IA et des ressources pertinentes. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs de Search Labs inscrits au programme « AI Overviews and more ». Recherche vocale : Posez des questions à Google Lens à l’aide de votre voix.

: Posez des questions à Google Lens à l’aide de votre voix. Amélioration de la page Shopping : Google Lens intègre désormais des avis, des comparateurs de prix et des informations sur les vendeurs, grâce au Shopping Graph de Google.

Google a présenté pour la première fois l’utilisation de la vidéo pour la recherche lors de la conférence I/O en mai. À titre d’exemple, Google explique qu’une personne curieuse des poissons qu’elle voit dans un aquarium peut approcher son téléphone de l’exposition, ouvrir l’application Google Lens et maintenir le bouton de l’obturateur enfoncé. Une fois que l’application Lens commence à enregistrer, la personne peut poser sa question : « Pourquoi nagent-ils ensemble ? » Google Lens utilise alors le modèle d’IA Gemini pour fournir une réponse, semblable à celle que vous voyez dans le GIF ci-dessous.

Recherche audio et pages de résultats organisées par l’IA

Google introduit également de nouvelles façons de rechercher :

Recherche de chansons avec Entourer pour chercher : Trouvez une chanson que vous entendez sans changer d’application, directement depuis des vidéos, des films ou des sites web. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur plus de 150 millions d’appareils Android.

Pages de résultats organisées par l’IA : Aux États-Unis, Google déploie des pages de résultats organisées par l’IA, en commençant par les recettes et l’inspiration culinaire sur mobile. Ces pages offriront une expérience complète avec des résultats pertinents, notamment des articles, des vidéos et des forums.

Des liens plus visibles pour renforcer la confiance des utilisateurs

Google met l’accent sur la transparence en ajoutant des liens plus visibles vers les pages Web sources dans le texte de l’aperçu généré par l’IA. Cette initiative vise à renforcer la confiance des utilisateurs, qui préfèrent souvent consulter les sources originales plutôt que de se fier uniquement à l’IA.

Ces mises à jour témoignent de l’engagement de Google à améliorer son moteur de recherche et à offrir une expérience utilisateur plus complète, plus intuitive et plus fiable, en tirant parti de l’IA et en privilégiant la transparence des sources.