Les spécifications du Galaxy Book 3 ont été dévoilées avant son lancement officiel

Outre la série Galaxy S23, l’événement Unpacked sera également l’occasion de dévoiler les ordinateurs portables Galaxy Book 3. Et comme l’annonce est imminente, il n’est pas surprenant que de plus amples informations sur les nouveaux appareils aient fait leur apparition sur le Web.

Le Galaxy Book 3 Ultra sera évidemment le modèle qui recevra le plus d’attention, car ses spécifications haut de gamme en font une bête de somme de la productivité.

L’appareil sera doté d’un écran AMOLED de 16 pouces, et sera équipé d’une carte graphique RTX 4070 pour une expérience de jeu optimale. La puissance proviendra d’un processeur Intel Core i9 associé à 32 Go de RAM. L’appareil sera également doté d’un stockage SSD de 1 To, ainsi que de toutes sortes d’autres goodies, dont le Bluetooth 5.1, le son Dolby Atmos, une caméra 1080p, etc.

D’autre part, le Galaxy Book 3 360 ne sera pas aussi puissant que son frère Ultra, mais même ainsi, il sera livré avec des caractéristiques qui en font un bon choix pour les activités typiques.

L’appareil sera équipé d’un écran AMOLED de 13,3 pouces et sera alimenté par un processeur Intel Core i5 associé à 16 Go de RAM. Cette fois, Samsung opte pour moins de stockage, puisque l’option par défaut sera un SSD de 256 Go. L’Intel Iris Xe sera en charge du département graphique.

Un lancement aux côtés des Galaxy S23

Les nouveaux ordinateurs portables seront annoncés le 1er février aux côtés de la série Galaxy S23, et ils devraient être mis en vente plus tard le même mois.

À ce stade, les prix n’ont pas encore été révélés, mais étant donné que l’annonce complète est proche, nous devrions nous attendre à ce que Samsung nous donne les détails officiels.