by

by

Le nouveau look de Gmail est maintenant déployé pour tous

Gmail a obtenu sa dernière refonte, qui est basée sur Material Design 3. Ce changement inclut désormais des sections dédiées aux apps Chat, Spaces et Meet pour ce que Google appelle une « vue unifiée ».

Gmail présentera désormais les sections Chat, Meet et Spaces dans la partie supérieure gauche pour faciliter le passage entre ces applications. Il ne sera plus nécessaire d’ouvrir séparément l’une ou l’autre de ces applications. Le déploiement officiel intervient après que Google ait présenté le nouveau design en janvier.

Vous aurez également la possibilité de choisir les applications que vous souhaitez conserver dans la barre latérale nouvellement intégrée depuis les paramètres rapides. Gmail comprendra également une section distincte pour les étiquettes, même personnalisées.

Autre changement : les bulles de conversation et les extraits d’un message, ainsi que la possibilité de donner une réponse rapide au message, à l’instar de WhatsApp.

Google veut continuer à faire de Gmail une plateforme de messagerie plus facile à utiliser et pour cela, il a maintenant inclus des puces de recherche, qui rendront la recherche d’emails beaucoup plus facile. Vous pouvez les voir ci-dessous.

D’autres fonctionnalités arrivent

De plus, d’autres fonctionnalités seront bientôt ajoutées. Il s’agira notamment de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, de meilleurs emojis et d’une interface utilisateur améliorée pour les utilisateurs de tablettes. Celles-ci seront bientôt disponibles et je vous tiendrais informés dès qu’elles le seront.

Quant au nouveau design de Gmail, il a commencé à être déployé et devrait être disponible dans les semaines à venir. Vous pourrez l’activer depuis la nouvelle option de configuration visuelle dans les paramètres et vous pourrez également choisir de conserver le design existant si cela vous convient ! Si vous n’avez pas activé la fonction « Chat », vous obtiendrez toujours la nouvelle apparence, mais dans une vue uniquement Gmail par défaut. Si vous n’utilisez pas certaines ou toutes ces applications, vous pouvez les désactiver ou les activer dans le menu « Paramètres rapides ».

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle approche globale de Google concernant la suite Workspace (y compris Docs, Sheets, etc.), qui est censée offrir un style plus unifié et de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle, comme les améliorations de la recherche Gmail qui viennent d’être annoncées.