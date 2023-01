Toute personne possédant un casque AR d’Apple sera en mesure de créer des applications VR/AR avec Siri

En 2023, Apple entre dans la danse et lance son propre casque VR/AR (c’est-à-dire réalité virtuelle/augmentée), qui aurait été baptisé Reality Pro. Après des années de préparation, l’appareil est proche d’être lancé.

Et si l’on en croit les rumeurs provenant de sources crédibles, Apple vise très haut avec ses capacités. Une nouvelle fuite, provenant de The Information, suggère que Apple permettra à tous les utilisateurs de créer des applications de réalité mixte pour le casque en utilisant uniquement l’assistant virtuel Siri. Ni les développeurs ni les acheteurs n’auront besoin de connaissances en codage pour créer de telles applications pour les systèmes realityOS ou xrOS qui équipent le casque d’Apple. Sur le papier, cela ressemble à l’un de ces modèles d’IA générative qui n’utilisent rien d’autre qu’un texte d’une seule ligne pour créer de l’art numérique ou rédiger des documents de recherche.

« Grâce à ces outils logiciels, Apple espère que même les personnes qui ne connaissent pas le développement pourront demander au casque, depuis l’assistant vocal Siri, de créer une application de réalité augmentée », indique le rapport. Notamment, les applications créées à l’aide de Siri seront répertoriées sur l’App Store, ce qui ouvre potentiellement un tout nouveau monde de possibilités de monétisation. Le rapport cite l’exemple d’animaux virtuels affichés en surimpression sur un environnement réel. Au lieu de perdre des neurones en s’inquiétant de la partie codage ou en manipulant des éléments de mouvement complexes en 3D, Siri le fera pour les utilisateurs par une simple commande vocale.

La technologie derrière la création d’applications de réalité augmentée en utilisant rien d’autre que Siri provient de Fabric Software, une société qu’Apple a acquise en 2017. Le rapport ajoute qu’Apple se concentre sur « la santé et le bien-être, y compris les propositions d’applications de AR qui aident à la méditation et à l’exercice ». Apple dispose déjà d’un riche écosystème de matériel axé sur le fitness ainsi que d’un service d’abonnement réussi pour l’accompagner, il semble donc naturel pour Apple de poursuivre une stratégie familière avec son casque très attendu. Permettre aux utilisateurs du casque de créer leurs propres expériences de fitness immersives avec des applications dédiées qui ne demandent pas beaucoup d’efforts semble être une stratégie gagnante.

Mais, il y a un hic. The Information précise que les détails partagés par les sources datent de quelques années, ce qui pourrait signifier que certaines de ces capacités de création d’applications ont pu être améliorées depuis, voire supprimées. Du côté positif, les rumeurs font état d’un look familier inspiré d’iOS pour l’interface utilisateur du casque d’Apple, associé à des capteurs de pointe et à un écran dense en pixels avec de grand-angles de vision. D’autres rumeurs suggèrent qu’à l’intérieur, on trouvera un processeur de série M de qualité professionnelle et des solutions astucieuses, comme un haut-parleur intégré au serre-tête. Le casque de réalité mixte sera présenté avant la WWDC en juin, tandis que les ventes commenceront dans la seconde moitié de l’année.

Encore des rumeurs

Bien sûr, il est important de se rappeler que tout ceci n’est que rumeur et spéculation, il serait donc sage de prendre tout ceci avec des pincettes.

Il y a quelques mois, Tim Cook a fait allusion au fait que la AR pourrait être la prochaine grande affaire d’Apple. Aujourd’hui, il semble que la société de Cupertino fasse de son mieux pour que cela devienne une réalité. Non seulement Apple travaillerait déjà sur un successeur au Reality Pro, mais avec de telles dispositions de développement, Apple se met dans les bonnes dispositions.

Il convient de noter que si Apple veut réussir dans son entreprise de VR/AR à long terme, elle doit vraiment perfectionner le logiciel et l’écosystème derrière tous les casques.