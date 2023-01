by

Les rendus du Huawei P60 Pro montrent un écran incurvé et un nouveau module de caméra arrière

Après la sortie réussie l’année dernière de la série phare Mate 50, il y a eu des spéculations selon lesquelles Huawei dévoilerait non pas une, mais deux séries phares en mars. Il s’agirait de la gamme Huawei P60, qui sera axée sur la photographie, et de la gamme Mate 60, qui présentera les dernières innovations technologiques. Jusqu’à présent, nous avons vu quelques fuites sur le modèle P60 Pro et en fin de semaine dernière, un artiste qui répond au nom de HoiINDI a tweeté plusieurs rendus du P60 Pro.

Les rendus montrent un écran incurvé pour la variante Pro et un module de caméra vertical placé dans le coin supérieur gauche de la face arrière du téléphone. Vous pouvez voir la caméra périscope dans le coin inférieur gauche du module et on peut supposer qu’il y aura un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Les dernières rumeurs de spécifications pour le P60 Pro commencent avec un panneau OLED de 6,6 pouces portant une résolution Quad HD+ et le support d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les rumeurs originales prévoyaient que le smartphone soit alimenté par une puce Snapdragon 8+ Gen 1 qui a été modifiée pour ne pas fonctionner avec les signaux 5G en raison des restrictions américaines.

Cependant, selon les dernières rumeurs, le P60 Pro serait équipé de l’actuel SoC haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, également modifié pour ne pas fonctionner avec la 5G. C’est parce que le département du Commerce des États-Unis a révisé en 2020 une règle d’exportation qui empêche les fonderies utilisant la technologie américaine pour fabriquer des puces d’envoyer du silicium de pointe à Huawei.

Le rendu montre la marque XMAGE sur le module de la caméra.

Un focus sur la photo

Il s’agit de la marque d’imagerie interne de Huawei, qui a été créée après la fin du partenariat de l’entreprise avec Leica. L’appareil photo à l’arrière comprendrait une caméra primaire de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 50 mégapixels et une caméra téléobjectif de 64 mégapixels. La caméra frontale de 32 mégapixels prendra des selfies et gérera les conversations vidéo. Une batterie de 5 000 mAh permettra de garder le tout allumé ; elle prend en charge la charge filaire de 100W et la charge sans fil de 50 W.

Le Huawei P60 Pro sera imperméable l’eau et résistant à la poussière et a reçu le classement typique IP68 que la plupart des flagships reçoivent. Cela signifie qu’un appareil peut être immergé dans de l’eau douce jusqu’à une profondeur de près de 10 m pendant 30 minutes et en sortir indemne.

Gardez à l’esprit que la gamme Huawei P60 n’a pas encore été rendue officielle et que nous n’avons pas encore vu de rendus pour la série Mate 60.