Lenovo présente de nouveaux ordinateurs portables Windows 11 et Chromebooks pour l’enseignement

Lenovo a dévoilé de nouveaux dispositifs, logiciels et services axés sur l’éducation lors de la conférence FETC à la Nouvelle-Orléans il y a quelques jours. Leur portefeuille comprend des ordinateurs portables avec Windows 11 ou Chrome OS, conçus pour soutenir l’apprentissage hybride. Ces ordinateurs portables sont dotés d’une connectivité et d’une durabilité améliorées, et sont soutenus par les tests DuraSpec de Lenovo.

Les ordinateurs portables, ainsi que le service TruScale Device as a Service de Lenovo, visent à fournir un approvisionnement constant en appareils de qualité et à rentabiliser les coûts pour les établissements d’enseignement.

Lenovo 100w Gen 4

Il est doté d’un écran antireflet de 11,6 pouces, d’un processeur Intel N100, d’une mémoire vive de 8 Go et d’une capacité de stockage de 128 Go, du Wi-Fi 6 pour une connectivité rapide, d’une caméra HD pour un apprentissage hybride, d’un clavier durable avec des ports et des charnières renforcés, et est enregistré EPEAT Gold aux États-Unis, au Canada et en Allemagne.

Lenovo 300w Yoga Gen 4

L’ordinateur portable Lenovo 300w Yoga Gen 4 est quant à lui doté d’un écran tactile IPS de 11,6 pouces avec un verre Gorilla Glass de Corning, d’un stylet intégré et d’un support pour utiliser un crayon sans endommager l’écran.

Il est alimenté par le processeur Intel N100 ou N200, dispose d’une charnière à 360 degrés, de pare-chocs en caoutchouc pour une protection accrue, d’une caméra frontale HD et d’une caméra de 5 mégapixels en option pour capturer des images et des séquences de voyage en temps réel. Il est également équipé du Wi-Fi 6 et de la 4G LTE en option pour la connectivité.

Lenovo 500w Yoga Gen 4

Il est doté d’un écran tactile WUXGA IPS de 12,2 pouces avec un verre Gorilla Glass et une certification faible lumière bleue pour le confort des yeux. Il est doté d’un format 16:10, d’un processeur Intel N100 ou N200, de la prise en charge du Pencil Touch et d’un stylet actif en option, du Wi-Fi 6 pour une connectivité rapide et stable, et d’une caméra full HD en option pour les vidéoconférences haute résolution et d’une caméra de 5 mégapixels en option.

Lenovo 13w Yoga Gen 2

Lenovo a également annoncé le 13 w Yoga Gen 2, un ordinateur portable doté d’un écran tactile WUXGA IPS de 13 pouces avec verre Gorilla Glass. Il est équipé de processeurs AMD Ryzen 7 7000 Series, idéaux pour les enseignants et les administrateurs qui ont besoin d’une puissance supplémentaire pour gérer les charges de travail et l’infrastructure.

Il dispose d’une mémoire vive de 16 Go, d’un disque dur SSD de 512 Go, d’une caméra full HD avec infrarouge en option pour faciliter la connexion par Windows Hello et d’une caméra de 5 mégapixels en option. L’ordinateur portable dispose également du Wi-Fi 6 et de la 4 G LTE en option pour une connectivité polyvalente.

Lenovo 100e Chromebook Gen 4

Le 100e Chromebook Gen 4, un ordinateur portable léger avec un écran antireflet de 6 pouces. Il est alimenté par une puce MediaTek Kompanio 520, dispose de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage eMMC, du Wi-Fi 6 et de la 4 G LTE en option pour une connectivité polyvalente, d’une caméra HD pour la collaboration dans le cadre d’un apprentissage hybride, et d’un clavier durable avec des touches à jupe intégrale et des ports et charnières renforcés.

Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4

Lenovo a également annoncé le 300e Yoga Chromebook Gen 4, un ordinateur portable avec un écran tactile IPS de 11,6 pouces avec un verre Gorilla Glass et un stylet en option. Il est alimenté par le MediaTek Kompanio 520, possède une charnière à 360 degrés et des protections en caoutchouc pour une protection accrue, une caméra frontale HD et une caméra arrière de 5 mégapixels en option pour capturer des vidéos et des images de voyage en temps réel, et le Wi-Fi 6 pour une connectivité rapide et stable.

Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4

Lenovo a également présenté le 500e Yoga Chromebook Gen 4, un ordinateur portable doté d’un grand écran tactile IPS de 12,2 pouces avec un ratio hauteur/largeur de 16:10, du verre Gorilla Glass et une faible lumière bleue certifiée TUV pour réduire la fatigue oculaire. Il est alimenté par le processeur Intel N100 ou N200, possède jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage eMMC, prend en charge l’écran tactile et un stylet actif est disponible en option, le Wi-Fi 6 ou 6E et la 4G LTE en option pour une connectivité polyvalente, une caméra HD ou full HD pour la vidéoconférence et une caméra arrière de 5 mégapixels en option.

Lenovo 14e Chromebook Gen 3

Lenovo a également annoncé le 14e Chromebook Gen 3, un ordinateur portable doté d’un écran de 14 pouces avec un couvercle supérieur en aluminium et un ratio écran/corps de 82 %, alimenté par le processeur Intel N200 ou Intel Core i3-N305, jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de SSD, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E2 pour une connectivité plus rapide et plus stable, et une caméra HD ou full HD.

Prix et disponibilité

Les nouveaux ordinateurs portables Windows 11 et les nouveaux Chromebooks seront disponibles à partir du premier trimestre 2023 outre-atlantique, et leur prix sera annoncé ultérieurement.

À l’occasion de ce lancement, Stuart King, chef mondial du segment Éducation, Lenovo Intelligent Devices Group, a déclaré :