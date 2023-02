L’application Google et le changement de compte sont relookés en Material You

Si vous possédez plusieurs comptes Google, vous connaissez probablement la page de changement de compte Google. Cette page vous permet de basculer entre tous vos comptes Google. Par exemple, si vous avez plus d’un compte Google, vous pouvez avoir plusieurs comptes Gmail. Pour passer d’un compte à l’autre, appuyez sur la photo de votre profil ou sur votre avatar (la première lettre de votre nom peut être affichée) à droite de la barre de recherche, en haut de l’écran, ce qui fait apparaître le sélecteur de compte.

À partir du sélecteur de compte, vous pouvez changer le compte Google que vous souhaitez utiliser pour afficher vos données. N’oubliez pas que le changement de compte modifiera ce que vous verrez dans toutes les applications Google, de Gmail à l’application Google, en passant par Messages, Agenda, etc. Avec plusieurs comptes Google, vous pouvez en avoir un pour votre vie personnelle et un autre pour votre travail.

Google a publié un relooking Material You pour la page de changement de compte qui prend la boîte rectangulaire trouvée à l’intérieur de la page et la change en un design arrondi. Le nouveau look a été repéré par Android Police dans les applications Google telles que Recherche, Maps, Agenda, Photos, Drive et Docs. La modification de la page de changement de compte est purement cosmétique puisqu’elle n’ajoute aucune nouvelle fonctionnalité ou capacité.

En parlant de changements, Google a également modifié l’emblématique application de Google en utilisant le theming Material You. Avec cette mise à jour, lorsque vous sélectionnez un onglet dans la barre inférieure, ce choix (qu’il s’agisse de Découvrir, Rechercher ou Collections) se trouve à l’intérieur d’un petit boîtier bleu en forme de pilule. Dans l’onglet Recherche, vous verrez le carrousel de filtres en haut de l’écran (correspondant à l’enveloppe en forme de pilule susmentionnée en bas) et un champ de recherche plus traditionnel en haut.

Material You

9to5Google indique que les changements apparaissent sur la version bêta 14.4 de l’application Google. Material You est le langage de conception utilisé par Google.

En décrivant ce qu’il signifie, Google a déclaré que « Material You explore une approche plus humaniste du design. Une approche qui célèbre la tension entre la sensibilité du design et les préférences personnelles, et qui n’a pas peur de l’émotion. Sans compromettre les fondements fonctionnels de nos applications, Material You cherche à créer des designs qui sont personnels pour chaque style, accessibles pour chaque besoin, vivants et adaptables pour chaque écran ».