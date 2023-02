Samsung travaille dur sur une puce Exynos pour remplacer le Snapdragon

Samsung prévoit de grands changements en termes de matériel sur la série Galaxy S23 , et l’un d’eux est la disponibilité de la version alimentée par Snapdragon. Les modèles Galaxy S23 équipés d’une puce Qualcomm ne seraient plus exclusifs à la Corée du Sud et aux États-Unis, car Samsung prévoit de proposer ce modèle au monde entier.

