Sony prévoirait de présenter la version améliorée de la PlayStation 5 Pro au printemps 2023 afin de maintenir la compétitivité de la famille PlayStation 5 pour les années à venir. Des développeurs auraient déjà mis la main sur une nouvelle version de la console.

Citant Phonandroid, qui dispose de ses propres sources sur le sujet, la PS6 semble vouloir porter la marque Pro et non Slim comme le laissait entendre la précédente rumeur. Un processeur AMD amélioré et un système de refroidissement liquide ont été évoqués pour la nouvelle version de la console.

Selon l’article de GizChina, il convient de noter que Sony veut éviter de « faire de l’ombre » à la PlayStation 5 standard, il est donc probable que les deux coexistent sur le marché grand public pendant un certain temps.

Dotée d’une puce plus puissante et d’un système de refroidissement amélioré, la PlayStation 5 Pro constituera une alternative fiable et efficace à la PlayStation 5 classique. Comme l’affirment des sources bien informées, le nouveau modèle ne portera pas le nom de « Slim », comme le laissaient entendre les précédentes rumeurs.

Il semble que l’entreprise ait des projets ambitieux pour le modèle Pro, car le système de refroidissement serait le même que celui utilisé dans les PC de jeu. On peut donc supposer que la console sera équipée d’un processeur AMD amélioré et d’un système de refroidissement plus fiable.

Afin d’aider la version originale de la PS5 à atteindre la durée de vie prévue, Sony prévoit de maintenir les deux consoles simultanément sur le marché, à l’instar de la relation entre la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro.

Néanmoins, Tom Henderson, un initié de l’industrie, ne croit pas que tout le buzz autour de la PS5 Pro soit vrai, car, selon lui, les nouvelles rumeurs parlent de la PS5 de seconde génération, qui devrait arriver sur le marché à l’automne 2023 avec un lecteur optique détachable.

On all the PS5 Pro/Slim rumors—I don’t think it’s a pro or slim, My understanding is that it’s just “gen 2” of the regular PS5.

The normal PS5 will cease production at the end of this year and the new model will start in April and begin selling in September.

—Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 23, 2023