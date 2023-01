Voici le premier échantillon de vidéo 8K du Galaxy S23 Ultra

Nous ne devrions pas accorder beaucoup d’importance à la qualité des séquences 4K ou 8K ici, car Twitter compresse les séquences, et il n’est pas clair que le smartphone soit une version finale, mais tout indique que des capacités d’enregistrement vidéo améliorées sont disponibles sur la série S23, je les testerais donc très bientôt et vous ferais savoir si Samsung a amélioré ce point.

Ainsi, vous pouvez non seulement vous attendre à des vidéos 8K plus fluides à 30 fps, par rapport aux 24 images par seconde que la série Galaxy S22 enregistre, mais aussi à des vidéos 4K HDR à 60 fps. Inutile de préciser que le Galaxy S23 Ultra a également été utilisé pour filmer des animaux sauvages au Nicaragua avec cette définition.

Samsung pourrait également avoir une réponse au mode d’enregistrement vidéo Action Mode d’Apple, appelé « Ultra Stabilisation » , selon un informateur crédible. Elle s’appellerait « Ultra Stabilisation » et serait exclusive au modèle haut de gamme Galaxy S23 Ultra comme une extension du mode Super Steady de Samsung et peut être comparée au mode Action de l’iPhone 14 Pro Max avec la stabilisation d’image Sensor Shift.

Grâce au puissant coprocesseur d’imagerie Snapdragon 8 Gen 2 , Samsung apportera à la série Galaxy S23 l’enregistrement vidéo 8K avec 30 images par seconde , ce qui sera une aubaine pour les vidéastes, car le nouveau format haute définition fait son apparition dans les salons et sur les plateformes de streaming de plus en plus fréquemment.