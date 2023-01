Google pourrait bientôt améliorer l’enregistreur d’écran intégré d’Android

L’enregistreur d’écran fourni avec Android pourrait bientôt bénéficier de nouvelles fonctionnalités pour le rendre plus polyvalent qu’auparavant. C’est du moins ce qu’indique la récente découverte de Mishaal Rahman, car il semble que Google pourrait bientôt introduire le « partage partiel d’écran » dans Android 13.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux utilisateurs d’isoler leur enregistrement d’écran à une application spécifique seulement plutôt qu’à l’écran entier. Le partage d’écran partiel doit encore être déployé, mais Rahman a pu l’activer et partager des captures d’écran de la façon dont il pourrait fonctionner.

Here's a look at the "partial screen sharing" feature in Android 13 that I previously told y'all about. There's a dropdown toggle in the screen recorder dialog that lets you record the entire screen or record a single app. This UI might change in the future, though. pic.twitter.com/YaAcXjJQ0L

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 24, 2023