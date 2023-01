Les widgets tiers commencent à se lancer dans Windows 11, voici le widget Messenger

« Si vous essayez ce widget, faites-nous part de vos commentaires en cliquant sur le lien Widgets feedback dans le sélecteur de widgets. Vous devriez vous attendre à voir d’autres nouveaux widgets au fur et à mesure que les développeurs créent et publient des widgets pour leurs applications », indique la société.

Inutile de dire que d’autres améliorations sont nécessaires , mais Microsoft affirme que de plus en plus de widgets vont très probablement commencer à être déployés sur Windows 11 à l’avenir . Même s’il s’agit encore d’un stade relativement précoce, il est intéressant de voir qu’une application majeure obtiendra un widget après que Microsoft ait ouvert le système aux développeurs à la fin de l’année dernière. Les widgets semblaient excitants lorsque Windows 11 a été annoncé il y a près de deux ans, mais certaines personnes (moi y compris) n’ont pas vraiment trouvé qu’ils étaient particulièrement utiles.

« Prêt à essayer un nouveau widget ? L’application Messenger dispose désormais d’une version preview de son widget. Pour l’essayer, rendez-vous sur le Microsoft Store et mettez à jour la dernière version de Messenger. Ouvrez ensuite le tableau des widgets et accédez au sélecteur de widgets en cliquant sur le bouton »+ » en haut à droite du tableau pour épingler votre widget », explique la société.

Le tout premier widget tiers est désormais disponible sur Windows 11 . Il provient de Facebook et permet aux utilisateurs d’afficher leurs conversations Messenger et leurs messages non lus .

La prise en charge des widgets est l’un des points forts de Windows 11 , et depuis les débuts du système d’exploitation il y a deux ans, Microsoft a travaillé dur pour améliorer l’expérience avec cette nouvelle fonctionnalité. Cependant, cette semaine, Microsoft a finalement dévoilé ce qui est probablement la plus grande annonce liée aux widgets depuis le lancement de Windows 11.