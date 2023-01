Pour les fans de la gamme de smartphones Pixel de Google, le Pixel Fold pourrait bien être l’appareil le plus attendu dont la rumeur annonce la sortie cette année. Pourtant, même si nous avons vu de nombreuses fuites révélant à quoi ressemblera le matériel, on sait peu de choses sur ce que sera l’expérience logicielle.

Cependant, une nouvelle analyse de l’APK effectuée par l’équipe de 9to5Google révèle qu’il y a une fonctionnalité Pixel des anciens appareils qui sera intégrée au premier appareil pliable de Google. Cette fonctionnalité se trouve être le même geste « Mode Chut » que l’on trouve sur les appareils mobiles pour activer le mode « Ne pas déranger ».

Le code interne révélant cette information a été trouvé dans la version stable de l’application Bien être numérique (version 1.5) sous la chaîne « pref_auto_dnd_enable_foldable_summary ». Le code indique : « Pour activer Ne pas déranger, assurez-vous que votre smartphone est plié et placez-le face vers le bas sur une surface plane. Vous ressentirez une vibration subtile lorsque l’option Ne pas déranger sera activée ».

Le fait qu’il appelle que le smartphone doit être plié est une raison suffisante pour soupçonner que cela est destiné au prochain Pixel fold, car ce geste existe actuellement pour les appareils Pixel non pliants et la description dans ces smartphones est fondamentalement identique, sauf pour la partie « pliage ». Comme le mentionne 9to5Google, il est tout à fait logique que vous deviez d’abord plier l’appareil, car on ne s’attendrait pas à ce que vous tourniez un écran pliable à l’envers et que vous l’endommagiez éventuellement et que vous ayez également l’écran de couverture vers le haut.

Quel que soit le cas en ce qui concerne « Mode Chut » et « Ne pas déranger », il sera très encourageant de voir des fonctionnalités Pixel de base comme celles-ci apparaître sur le Pixel Fold. En tant que fan de Pixel, je voudrais que l’expérience logicielle du Pixel Fold soit aussi proche que possible de ce qu’elle est maintenant, tout en faisant un usage intelligent de la surface supplémentaire.