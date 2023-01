L’Explorateur de fichiers de Windows 11 fait l’objet d’une refonte majeure

Après avoir livré la prise en charge très attendue des onglets, il semble maintenant que Microsoft soit vraiment déterminée à faire de l’Explorateur de fichiers un gestionnaire de fichiers complet dans Windows 11.

Et selon WindowsCentral, le géant des logiciels travaille déjà sur une refonte massive, avec des maquettes internes qui nous donnent déjà un aperçu de la façon dont l’Explorateur de fichiers est censé évoluer dans Windows 11.

Le plus grand changement est l’interface utilisateur moderne, qui s’aligne également sur le reste du système d’exploitation. Par exemple, Microsoft met à jour la boîte de recherche et même les boutons d’en-tête, avec une approche plus propre, mais aussi plus intuitive.

Les en-têtes ne sont plus aussi encombrés que dans les versions actuelles de Windows 11, et l’accent est clairement mis sur les tâches essentielles sur lesquelles les utilisateurs comptent généralement dans le gestionnaire de fichiers. Les onglets sont également plus faciles à utiliser grâce à l’interface utilisateur épurée.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le plus grand changement est la nouvelle interface « Accueil ».

Une refonte complète de l’Accueil

L’écran d’accueil est profondément remanié grâce à la section « Recommandé », qui permet à l’Explorateur de fichiers de suggérer automatiquement des fichiers sur lesquels les utilisateurs pourraient être intéressés à travailler. Cette section peut tout inclure, des documents aux pièces jointes des e-mails, car Microsoft souhaite apparemment faire de l’Explorateur de fichiers un outil qui s’inscrirait dans le cadre de son orientation vers les logiciels de collaboration. L’application sera également dotée de l’intégration de Microsoft 365, cette approche est donc parfaitement logique.

L’Explorateur de fichiers se dote également d’un nouveau volet de détails qui facilitera l’affichage d’informations sur chaque fichier, et Microsoft pourrait également travailler sur des labels pour rendre la gestion des fichiers encore plus facile. C’est quelque chose qui existe depuis un certain temps sur les Macs, et la fonctionnalité serait certainement utile sur Windows aussi.

Pour l’instant, il n’y a pas d’estimation de la date à laquelle les nouvelles fonctionnalités seront disponibles, mais elles devraient commencer à apparaître pour les initiés le plus tôt possible.