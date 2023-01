Une source vient de révéler les changements prévus pour iOS 17 et l’iPhone 15

Apple devrait publier iOS 17 plus tard cette année — et nous avons maintenant une meilleure idée de ce à quoi il ressemblera. Une nouvelle fuite révèle que la société prévoit des changements majeurs dans ses applications Musique et Maison, ainsi que l’inclusion d’une nouvelle application pour son casque de réalité virtuelle et augmentée évoquée dans de multiples rumeurs.

iOS 16 a été une version boguée, les utilisateurs signalant encore une myriade de problèmes. Il s’agit pourtant d’une énorme mise à jour qui a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités et des changements visuels. iOS 17 semble plutôt aplanir les angles. iOS 17 sera axé sur la stabilité et l’efficacité.

Le rapport provient de LeaksApplePro, un divulgateur assez fiable au fil des ans. Selon cette source, la mise à jour d’iOS 17 prévue pour cette année devrait être mineure. Contrairement à l’année dernière, il n’y a pas de grandes mises à jour visuelles prévues, les applications intégrées de l’iPhone étant ciblées avec des rafraîchissements et des mises à jour mineures. Certains rapports font état de changements dans l’application Musique, l’application Maison et l’application Localiser, mais peu de détails sont fournis.

iOS 17 d’Apple devrait arriver en même temps que l’iPhone 15 et, en tant que tel, comprend un code qui gâche certains des plans d’Apple. On pense que la société va procéder à un grand nombre de changements, dont l’introduction de la Dynamic Island sur tous les iPhone 15. L’année dernière, Dynamic Island était réservée aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, plus chers. La nouvelle analyse de code semble le confirmer et indique également qu’Apple passera à l’USB-C cette année. Apple avait précédemment confirmé qu’elle avait prévu d’adopter l’USB-C sur l’iPhone, bien que certaines analyses aient pensé que la société aurait plutôt opté pour un iPhone entièrement sans fil.

LeaksApplePro indique également que l’iPhone 15 Ultra pourrait être livré avec un logiciel de traitement d’image avancé. Cela semble suggérer que le modèle Ultra aura de meilleures caméras que le Pro.

Pas une mauvaise chose

iOS d’Apple, comme Android, est arrivé à maturité depuis quelques années maintenant. Bien qu’une plus grande personnalisation soit toujours la bienvenue — et les écrans de verrouillage d’iOS 16 et les Material You d’Android 12 et 13 font certainement de grands pas dans cette direction — il y aura probablement moins de cela ici. Ce n’est pas une mauvaise chose.

Au moins, nous pouvons prendre ce rapport (bien qu’avec des pincettes) comme un signe que les mises à niveau des smartphones continueront, dans un proche avenir, à être instrumentales, mais invisibles. La société devrait présenter en avant-première iOS 17 en juin lors de la Worldwide Developers Conference et la version stable sera probablement publiée en même temps que l’iPhone 15 en septembre.