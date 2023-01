Une vidéo de Samsung fait la promotion du Space Zoom et du mode Nuit pour le Galaxy S23 Ultra

La gamme Galaxy S23 sera dévoilée le 1er février et les précommandes seront acceptées le même jour. Les smartphones seront commercialisés le 17 février, le Galaxy S23 étant proposé à partir de 799,99 dollars, le Galaxy S23+ à partir de 999,99 dollars et le Galaxy S23 Ultra à partir de 1 199,99 dollars.

Les Galaxy S23 et Galaxy S23+ partageront la même configuration d’appareil photo qui comprend un capteur photo principal de 50 mégapixels, et un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels. Les appareils offriront tous deux un zoom numérique 30x, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour capturer de superbes images de la lune.

La vidéo promotionnelle fait également allusion à l’amélioration de la photographie de nuit en incluant le commentaire « Les nuits épiques arrivent ». Selon Samsung, « le mode nuit est une fonctionnalité du smartphone qui vous permet de prendre des photos éclatantes et hautement optimisées, même dans l’obscurité. Cela signifie que vous pouvez éviter de prendre des images de nuit délavées et floues ».

Le responsable de la division mobile de Samsung, TM Roh, a récemment écrit : « C’est pourquoi notre système d’appareil photo de qualité professionnelle devient plus intelligent, offrant les meilleures photos et vidéos, quelle que soit la lumière, parmi nos smartphones Galaxy ».

Le Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait être doté d’un étonnant ensemble de caméras à l’arrière . Le smartphone sera doté d’une caméra principale de 200 mégapixels à l’arrière, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels, de deux caméras téléobjectif de 10 mégapixels (l’une avec un zoom optique 3x et l’autre avec un zoom optique 10x) et de la capacité d’offrir un zoom numérique 100x. Captera-t-il de superbes photos de la lune ? C’est ce que Samsung insinue avec sa dernière promo enregistrée en mode vertical sur YouTube Shorts. Vous pouvez la visionner en cliquant sur ce lien.