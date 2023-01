L’Apple Watch Ultra de seconde génération pourrait arriver en 2024 avec un écran micro-LED plus grand

Nous avons déjà entendu parler de l’existence d’une Apple Watch Ultra de seconde génération qui pourrait sortir en 2023 ou 2024, mais aujourd’hui nous avons de nouvelles informations entourant la smartwatch très premium d’Apple.

Selon les analystes, l’Apple Watch Ultra 2e génération pourrait être la première smartwatch dotée d’un écran micro-LED, ce qui constituerait une différence notable par rapport à l’écran OLED LTPO qui équipe l’actuelle Apple Watch Ultra.

La principale différence entre les écrans OLED et micro-LED réside dans la nature des diodes électroluminescentes elles-mêmes : l’OLED utilise des diodes organiques, tandis que la micro-LED utilise des diodes inorganiques. Grâce à cela, les micro-LED pourraient potentiellement offrir un contraste et un rendu de la gamme de couleurs beaucoup plus élevés, tout en étant beaucoup plus durables et efficaces que les écrans OLED. Il s’agirait d’une bien meilleure mise à niveau sur un appareil doté d’un écran plus grand, comme un iPhone ou un iPad, mais les potentiels gains en termes d’efficacité et de durabilité ne doivent pas être minimisés, surtout si l’on considère la seconde génération de l’Apple Watch Ultra.

En outre, les rumeurs prévoient également un écran plus grand : la prochaine Apple Watch Ultra pourrait être dotée d’un écran de 2,1 pouces, soit une augmentation de 0,2 pouce par rapport à l’écran de 1,9 pouce de l’actuelle robuste smartwatch.

Il est difficile d’imaginer comme Apple va faire pour loger un écran plus grand dans le boîtier de 49 mm de l’Apple Watch Ultra, ce qui signifie que la smartwatch déjà grande pourrait devenir encore plus grande.

Une potentielle date de sortie de 2024

Maintenant, le dernier ensemble de rumeurs appelle à une potentielle date de sortie de 2024 pour l’Apple Watch Ultra de seconde génération, parallèlement à la génération de l’iPhone 16, ce qui serait logique. L’Apple Watch Ultra est toujours un produit nouveau et haut de gamme parmi la gamme de smartwatches d’Apple, et pourrait facilement sauter un rafraîchissement générationnel en 2023 en faveur d’une mise à niveau majeure du design et du matériel fin 2024.

D’ici là, Apple devrait être passé à un nœud de fabrication beaucoup plus petit et plus efficace pour ses puces mobiles, probablement le processus 3 nm de TSMC, ce qui permettrait de réaliser d’importants gains d’efficacité et d’allonger la durée de vie des batteries. Toutes les Apple Watch actuelles, y compris le modèle Ultra, sont alimentées par des variantes du chipset S6.