Tapbots lance son client Ivory pour Mastodon sur iOS et iPadOS

Nous sommes très enthousiastes quant à l’avenir de Ivory et avons de grands projets pour elle. Téléchargez-la et découvrez-la par vous-même. Si vous avez aimé Tweetbot, vous allez adorer Ivory !

Ivory est une toute nouvelle application qui apporte au réseau Mastodon plus d’une douzaine d’années d’expérience dans la création du Tweetbot primé pour Twitter. Nous sommes obsédés par chaque détail et nous accordons la priorité à la conception et à l’expérience.

Ivory est actuellement disponible en téléchargement sur l’App Store d’Apple en accès anticipé. L’application est proposée avec une option d’abonnement : 1,99 dollar par mois ou 14,99 dollars par an, et une semaine d’essai pour les utilisateurs qui souhaitent l’essayer avant de l’acheter.

Ivory pour iOS, qui est actuellement en accès anticipé , la société a déclaré qu’il peut y avoir certaines fonctionnalités manquantes et qu’elle y travaille activement. L’entreprise recommande aux utilisateurs qui ne sont pas à l’aise avec les logiciels comportant des fonctionnalités manquantes d’attendre que l’application soit sortie de l’accès anticipé pour l’évaluer, mais elle a également déclaré qu’en attendant, les utilisateurs ne bénéficieront pas des fonctionnalités et des mises à jour de l’application.

En raison des nouvelles règles de Twitter qui interdisent les clients tiers, la populaire application Tweetbot de Tapbots pourrait ne plus être disponible. Cependant, au lieu d’attendre, Tapbots a lancé un nouveau client Mastodon appelé Ivory pour iPhone et iPad , qui peut être téléchargé sur l’App Store iOS .