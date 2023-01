Le OPPO Find N2 Flip devrait être lancé mondialement « bientôt »

2023 s’annonce comme l’une des années les plus importantes pour les smartphones pliables à ce jour. Non seulement parce que de nombreux appareils nouveaux et passionnants sortent, mais aussi parce que le monopole de Samsung sur la partie occidentale du marché semble toucher à sa fin.

Enfin, les fabricants chinois franchissent le pas et commercialisent leurs smartphones pliables à l’échelle internationale. La plupart des passionnés de technologie savent déjà que la Chine est le pays des smartphones pliables et de nombreux appareils exceptionnels dotés de ce facteur de forme inédit ne parviennent malheureusement jamais à franchir les frontières du pays. Heureusement, le OPPO Find N2 Flip ne sera pas l’un d’entre eux.

Selon la plupart des rapports, OPPO devrait lancer son appareil pliable à clapet, le Find N2 Flip, sur un certain nombre de marchés occidentaux. La dernière confirmation vient d’une nouvelle fuite, initialement mise en avant dans un tweet.

OPPO Find N2 Flip is coming soon to Europe/Global, probably at MWC. SoC = Dimensity 9000+ pic.twitter.com/Ka9lZrCPYm —SnoopyTech (@_snoopytech_) January 23, 2023

Selon la source, nous pouvons nous attendre à ce que le Find N2 Flip fasse ses débuts européens et mondiaux sous peu. Plus précisément, le smartphone pliable devrait être lancé à l’échelle internationale au MWC de Barcelone. Pour référence, l’événement est prévu pour se dérouler entre le 27 février et le 2 mars.

Le OPPO Find N2 Flip défiera directement le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Le premier possède un certain nombre d’arguments de vente qui pourraient potentiellement attirer l’attention des acheteurs à l’international. Il s’agit notamment d’un écran quasiment indéformable (grâce au mécanisme de charnière utilisé par OPPO), de l’absence d’espace lorsque l’appareil est plié et d’un écran de couverture plus grand.

Cela ne rend pas nécessairement le Find N2 Flip supérieur au Galaxy Flip 4, mais se traduit par une concurrence efficace dans un marché qui ne demande qu’à évoluer. Selon la fuite, le smartphone pliable de OPPO sera alimenté par le chipset Dimensity 9000+, ce qui signifie que l’appareil ne sera pas en reste en matière de performances.