Voici le Moto G23 de Motorola dans toute sa splendeur

Motorola a un tas de smartphones prévus pour les prochains mois, et la plupart d’entre eux semblent être des appareils abordables ou de milieu de gamme. Le Moto G23 est l’un des nombreux smartphones Motorola qui n’ont pas été annoncés, mais nul doute qu’il sera présenté très bientôt.

La dernière fuite provenant de DealIntech nous offre un premier aperçu du prochain Moto G23. À en juger par les spécifications annoncées, celui-ci semble être un modèle d’entrée de gamme qui ne coûtera pas plus de 200 euros en Europe. Les photos confirment que le Moto G23 sera disponible dans au moins trois couleurs différentes : Bleu, Gris et Blanc.

Du point de vue du design, le Moto G23 ressemble à votre smartphone Android lambda et abordable. Il est assez épais, bien que le grand écran avec des bords plutôt fins soit une touche agréable. Le Moto G23 laisse tomber l’encoche en forme de goutte d’eau en faveur d’un écran de type poinçon qui a un minuscule trou en haut pour la caméra frontale.

En dehors de cela, tout le reste semble assez standard, donc le Moto G23 ne se démarquera certainement pas en matière de design. Les spécifications sont également moyennes pour un smartphone d’entrée de gamme, alors ne vous attendez pas à quelque chose d’impressionnant. Pour commencer, le Moto G23 est censé embarquer un processeur MediaTek Helio G85, associé à 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Aucun indice ne permet de savoir si des versions différentes avec plus de mémoire seront disponibles au lancement.

L’écran LCD IPS de 6,5 pouces offre une résolution HD+ (1600 x 720 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est la norme pour les smartphones abordables. Ce qui rend le Moto G23 intéressant, c’est son capteur photo principal de 50 mégapixels doté de la technologie Quad Pixel, qui est associé à des appareils photo de 5 mégapixels et de 2 mégapixels.

Un smartphone à 200 euros

Si cela ne va pas rendre le smartphone abordable de Motorola un peu plus attrayant, alors peut-être que l’ajout de la batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 30W améliorera les choses dans ce département.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée pour le Moto G23, mais la rumeur veut que le smartphone soit disponible en Europe pour environ 200 € (modèle 4/128 Go).