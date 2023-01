Des photos capturées par le Galaxy S23 Ultra montrent un meilleur traitement du zoom

by

Les fuites du Galaxy S23 Ultra battent leur plein. Bien que certaines des « fuites » qui circulent semblent être fausses, des fuites plus crédibles ont eu lieu au cours du week-end. Nous avons vu un prétendu déballage dudit smartphone, et une poignée d’échantillons de photos à faible luminosité ont également émergé, confirmant plus ou moins que le nouveau capteur ISOCELL HP2 est une bête dans la photographie de nuit.

Ajoutant à la pile croissante de fuites, d’autres photos capturées avec le Galaxy S23 Ultra ont fait surface pour révéler les capacités de zoom de l’appareil.

Contrairement à l’échantillon de la présumée caméra du Galaxy S23 de la semaine dernière, qui était un recadrage 12x d’une photo de 200 mégapixels, les photos ci-dessous démontrent les véritables capacités de téléobjectif du smartphone avec un zoom 30x et apparemment même plus. Inutile de dire que le Galaxy S23 Ultra semble mieux maîtriser les photos avec zoom que le Galaxy S22 Ultra.

Le thème récurrent dans toutes les récentes fuites est que les photos capturées avec le Galaxy S23 Ultra – même celles qui sont zoomées — ont moins de bruit et de meilleurs détails à côté des photos analogues capturées avec le modèle 2022. Maintenant, la caméra IA n’est pas parfaite et semble encore avoir quelques difficultés, comme l’illustre l’une des photos d’antenne ci-dessous, où la lumière déteint sur les bords du sujet principal.

Mais encore une fois, les conditions d’éclairage ne sont pas idéales, et ces photos d’échantillon montrent encore que Samsung a considérablement amélioré la photographie mobile pour le Galaxy S23 Ultra dans l’ensemble. Pour rappel, le Galaxy S23 Ultra devrait être doté d’un capteur photo principal de 200 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et de deux capteurs téléobjectifs de 10 mégapixels, l’un avec un zoom optique 3x et l’autre doté d’un design en périscope avec des capacités de zoom optique 10x.

Samsung dévoilera son prochain smartphone phare le 1er février à la conférence Unpacked. Les acheteurs potentiels peuvent faire des réservations en ligne et gagner 50 dollars en crédits Samsung.