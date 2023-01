Google prouvera qu’il est toujours le roi de l’IA à la I/O 2023

Parmi ces produits, on trouve Image Generation Studio, un générateur et un éditeur d’images ; une nouvelle version de A.I. Test Kitchen , une application qui permet de réaliser des expériences numériques pour des prototypes de produits ; Shopping Try-on, une fonctionnalité YouTube permettant d’ajouter des arrière-plans aux vidéos ; Maya, une application permettant de visualiser des chaussures en 3D ; ainsi que deux applications sans nom, l’une permettant de générer des fonds d’écran pour les smartphones Pixel, ainsi qu’un service qui résume des vidéos en créant une nouvelle vidéo.

L’intelligence artificielle a fait fureur en 2022. Des applications artistiques générées par l’IA comme Lensa, des générateurs de texte comme Article Forge, et même des chatbots comme ChatGPT , ont fait grand bruit dans le monde de la technologie l’année dernière. Elles ont attiré l’attention de Google et ont recentré son engagement dans l’IA, rapporte le New York Times.