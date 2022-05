Google I/O 2022 : voici AI Test Kitchen, une vitrine pour la recherche en IA

AI Test Kitchen sera déployé aux États-Unis dans les prochains mois , mais ne sera pas disponible à grande échelle. Google n’a pas encore décidé comment il offrira l’accès, mais selon The Verge , la société envisage de s’adresser à certains universitaires, chercheurs et décideurs pour commencer.

Parallèlement à LaMDA 2, Google a dévoilé AI Test Kitchen , un centre interactif pour les démonstrations d’IA alimentées par des modèles comme LaMDA 2 . Disponible sous forme d’application, les utilisateurs peuvent interagir avec les modèles de manière limitée, par exemple en explorant un sujet particulier avec LaMDA 2 et en approfondissant des sous-thèmes de ce sujet. Google affirme qu’il continuera à ajouter « d’autres domaines émergents de l’IA » dans AI Test Kitchen, à la fois dans le domaine du traitement du langage naturel et au-delà.

« Ces expériences montrent le potentiel des modèles de langage pour nous aider un jour dans des domaines tels que la planification, l’apprentissage du monde et bien plus encore », a déclaré Pichai.

Selon Google, LaMDA 2, un système d’IA conçu pour les « applications de dialogue », peut comprendre des millions de sujets et générer des « conversations naturelles » qui ne prennent jamais deux fois le même chemin. Comme la plupart des systèmes d’IA, LaMDA 2 apprend la probabilité d’occurrence des mots dans un corps de texte — généralement une phrase — en se basant sur de très nombreux exemples de texte. Les exemples se présentent sous la forme de documents dans les ensembles de données d’apprentissage, qui contiennent des téraoctets ou des pétaoctets de données extraites des réseaux sociaux, de Wikipédia, de livres, de plateformes d’hébergement de logiciels comme GitHub et d’autres sources du Web public.

Abréviation de Language Models for Dialog Applications, Google affirme que LaMDA 2 peut décomposer des sujets complexes en explications et étapes simples et digestes, ainsi que générer des suggestions en réponse à des questions .