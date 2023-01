Le logiciel utilisé par le casque, appelé xrOS selon la rumeur, sera très analogue à celui des iPhone et iPad d’Apple, ce qui permettra à de nombreux utilisateurs de se sentir chez eux. Le casque Reality Pro sera alimenté par une puce M2 et aura une autonomie d’environ 2 heures .

Comme l’ont indiqué de précédents rapports, le casque d’Apple prendra en charge la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Cette dernière sera facilitée par une série de caméras externes. Les utilisateurs pourront alterner entre les modes AR et VR à l’aide d’une Digital Crown, analogue à celle que l’on trouve sur la série Apple Watch.

Le casque serait capable de suivre à la fois les mouvements des yeux et de la tête et ses « principales fonctionnalités comprendront des salles de réunion et de vidéoconférence avancées basées sur FaceTime », selon les propres termes de Gurman. Selon lui, l’une des principales caractéristiques de ce nouveau dispositif sera le visionnage de vidéos immersives.

Selon Mark Gurman, l’objectif principal d’Apple est de créer un appareil qui « apportera quelque chose de nouveau » . Il convient de noter que la société de Cupertino est tout à fait consciente du fait que le casque sera un produit de niche , en particulier à la lumière du fait qu’il est prévu de coûter plus de 3000 dollars , et s’attend donc à une demande relativement faible.

Bien que nous sachions encore relativement peu de choses sur le produit de première génération (n’oubliez pas que des rumeurs circulent déjà au sujet d’un successeur), Mark Gurman de Bloomberg nous a donné l’aperçu le plus approfondi de la façon dont le prochain casque d’Apple va fonctionner. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle technologie passionnante, continuez à lire.