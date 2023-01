Voici les différents tests et avis du Mac Mini M2 d’Apple

Le Mac Mini M2 d’Apple semble être une mise à niveau bienvenue du modèle M1 vieillissant, mais est-il bon ? Après les débuts décevants de la puce M2 d’Apple, cette mise à jour du Mac Mini semblait vouée à l’échec. Mais les critiques disent le contraire.

Matt Burns, de TechCrunch, a écrit que le Mac Mini « n’a jamais été aussi beau qu’aujourd’hui avec le M2 et le M2 Pro », soulignant spécifiquement la valeur que la machine introduit dans la gamme d’Apple. L’ordinateur de bureau commence à seulement 699 euros pour le modèle de base, ce qui représente une baisse de prix de 100 euros par rapport au modèle M1.

Souligner la valeur de l’appareil est une excellente chose, mais les critiques du Mac Mini M2 publiées aujourd’hui se concentrent sur le modèle M2 Pro, plus cher, qui démarre à 1 549 euros. Ce prix dépeint le nouveau mini-PC d’Apple sous un jour bien différent. Comme le souligne Burns : « Les différences entre le M2 et le M2 Pro sont mineures mais conséquentes ».

Jason Cross, de MacWorld, s’est davantage concentré sur le modèle M2 Pro, déclarant audacieusement que « le prix n’est pas correct » en tête de sa critique. Bien que le modèle M2 de niveau inférieur commence à un prix raisonnable de 700 euros, le modèle M2 Pro représente une augmentation de 200 euros du prix du Mac Mini à base de processeur Intel qu’il remplace. Le dernier modèle montre une augmentation significative des performances à travers les critiques, mais la génération précédente a plusieurs années de retard. Comme l’écrit Cross, « … ce système était si vieux que nous n’utilisons même plus les mêmes outils pour l’évaluer ».

Les performances constituent toutefois un gros avantage. Cross a montré le modèle M2 Pro atteignant près de 15 000 points dans le benchmark multi-coeurs de Cinebench R23, dépassant le M1 Max Mac Studio de près de 20 %.

Du bon et du moins bon

Dans son article pour ArsTechnica, Andrew Cunningham est sorti de la coquille d’Apple et a comparé le M2 Pro aux processeurs de bureau modernes, et Apple ne s’en sort pas aussi bien. Le Core i5-13600K d’Intel affiche des performances monocœurs 21 % plus rapides et des performances multicœurs 22 % plus rapides. Si l’on supprime la limite de puissance de la puce d’Intel, elle affiche une avance de près de 65 % dans le test multicœur.

Ce n’est pas le but de l’ordinateur de bureau d’Apple, selon Cunningham. On peut lire dans la revue : « Mais là où AMD et Intel choisissent de maximiser les performances, Apple donne la priorité à l’efficacité énergétique… Le M2 Pro peut encoder notre vidéo de test un peu plus lentement que l’un ou l’autre de ces processeurs x86, mais il utilise également environ deux fois moins d’énergie pour terminer le travail ».

En dehors des performances, Brian Westover de PCMag a fait l’éloge du Mac Mini M2 pour sa connectivité. En ce qui concerne les ports, la grande amélioration réside dans les deux connexions Thunderbolt 4 supplémentaires, ce qui porte le total à quatre sur le modèle M2 Pro. Le modèle M2 de base n’en compte que deux. Selon Westover, la connectivité sans fil se distingue davantage, le Mac Mini M2 étant équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Le Mac Mini M2 Pro est une mise à niveau bienvenue, avec des performances souvent supérieures à celles du Mac Studio M1 Max à un prix inférieur. Il apporte également certaines améliorations nécessaires à la connectivité dont le Mac Mini est dépourvu depuis plusieurs années. Mais une question essentielle demeure.

La première série de critiques s’est concentrée uniquement sur le modèle M2 Pro. Le modèle M2, axé sur les petits budgets, est toujours un grand point d’interrogation, et nous devrons attendre de voir comment il se comporte lors du lancement de la machine le 24 janvier. Comme nous l’avons vu avec le MacBook Air M2, cette puce est loin d’être aussi impressionnante, et elle est accompagnée de certaines limitations qui pourraient avoir un impact énorme sur les performances.