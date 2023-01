iOS 16.3 vous permet de verrouiller votre Apple ID avec une clé physique

Apple a révélé l’année dernière qu’elle ajoutait de nouvelles fonctionnalités de sécurité à ses appareils et comptes en ligne. La dernière mise à jour pour iPhone, iPad et Mac a ajouté des sauvegardes iCloud chiffrées, et maintenant iOS 16.3 et macOS Ventura 13.2 sont arrivés avec une autre fonctionnalité.

Apple déploie actuellement iOS 16.3 pour les iPhone et macOS Ventura 13.2 pour les Mac, et une mise à jour correspondante pour les iPad est attendue sous peu. La principale nouveauté est le support des clés de sécurité avec Apple ID, qui a été annoncé en décembre dernier.

Désormais, au lieu d’utiliser simplement d’autres appareils Apple ou des SMS comme méthodes d’authentification à deux facteurs, vous pouvez éventuellement utiliser une clé de sécurité matérielle. Vous pouvez même configurer la clé pour qu’elle soit requise lors de la connexion à un nouvel appareil, comme une couche de sécurité supplémentaire stricte.

Apple a déclaré en décembre dernier : « Cette fonctionnalité s’adresse aux personnes, en général des personnalités publiques, pouvant faire face à des menaces groupées sur leurs comptes en ligne. Il peut par exemple s’agir de célébrités, de journalistes ou de membres du gouvernement. Les utilisateurs ayant recours à cette fonctionnalité peuvent se servir des clés de sécurité pour renforcer l’authentification à deux facteurs d’Apple en exigeant une clé de sécurité matérielle pour l’un des deux facteurs. L’authentification à deux facteurs devient plus complexe, empêchant même les menaces les plus sophistiquées d’accéder au deuxième facteur d’un utilisateur dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage ».

La fonctionnalité est arrivée aux États-Unis avec iOS 16.2, mais la mise à jour publiée ce lundi la rend disponible dans le monde entier — Apple a supprimé une note d’un document d’assistance indiquant qu’elle n’était disponible qu’aux États-Unis.

D’autres nouveautés

La prise en charge des clés de sécurité matérielle est disponible avec les comptes chez Google, Microsoft, GitHub et d’autres services populaires depuis des années. C’est génial de voir qu’Apple a finalement embarqué, bien que la société s’attende à ce que la plupart des gens continuent à utiliser d’autres appareils Apple pour les confirmations de connexion.

La mise à jour iOS 16.3 comprend également la prise en charge du nouveau HomePod, un fond d’écran commémorant le Mois de l’histoire des Noirs et plusieurs corrections de bugs. Vous pouvez télécharger la mise à jour en allant dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Cela peut prendre un certain temps avant qu’elle ne s’affiche pour tout le monde, donc vous devrez peut-être vérifier toutes les quelques heures.