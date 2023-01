L’événement de printemps d’Apple est rempli d’incertitude

Vous attendez le lancement de nouveaux produits Apple, peut-être lors de l’événement de printemps annoncé par la société ? Eh bien, selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, tout cela pourrait avoir été retardé et plongé dans l’incertitude.

Dans la dernière édition de sa lettre d’information Power On, Gurman a décrit la situation au printemps 2022, pendant le deuxième trimestre fiscal d’Apple. Au cours de ce trimestre, Apple a lancé le Mac Studio, le Studio Display et un nouvel iPhone SE en mars. De façon quelque peu inquiétante, Gurman explique ensuite « qu’il n’y a pas de flux équivalent de nouveaux produits » arrivant au même moment cette année.

Bien que Gurman ne le dise pas explicitement, cela implique soit que l’événement de printemps d’Apple, selon la rumeur, aura lieu plus tard que mars 2023, soit qu’il n’y aura pas d’événement de printemps du tout.

Le deuxième trimestre fiscal d’Apple s’étend de janvier à mars. Si ce trimestre est aussi calme que le prédit Gurman, cela signifie que nous pourrions avoir de nombreux mois à attendre pour de nouveaux produits Apple.

Cela laisse beaucoup de produits dans l’embarras. L’événement de printemps d’Apple devrait être la rampe de lancement de son casque de réalité mixte, ainsi que du Mac Pro et d’un grand nombre d’autres produits. Des questions ont déjà été posées quant à savoir s’il y aura réellement autant d’appareils au salon, et le rapport de Gurman a rendu les perspectives encore plus sombres.

Quand l’événement aura-t-il lieu ?

À l’heure actuelle, il semble qu’il y ait deux possibilités principales pour l’événement de printemps. La première est qu’il soit retardé de quelques semaines, très probablement jusqu’en avril. Ce scénario signifierait qu’il pourrait encore être raisonnablement appelé un événement de « printemps » tout en offrant suffisamment de temps entre lui et l’énorme conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) en juin. Il tomberait également en dehors du deuxième trimestre fiscal d’Apple, comme l’a évoqué Gurman.

L’autre possibilité est que l’événement de printemps ait été complètement abandonné et qu’Apple dévoile ses nouveaux produits par le biais de communiqués de presse ou lors de la WWDC. Cela semble moins probable étant donné l’importance du casque et du Mac Pro dans les plans futurs d’Apple.

Le casque de réalité mixte sera un moment énorme pour Apple après des années de rumeurs, et le reléguer à un simple communiqué de presse est la dernière chose que la société voudra faire. Le Mac Pro, quant à lui, n’a toujours pas reçu de puce Apple Silicon. La nouvelle version sera une excellente occasion de montrer ce que ses propres puces peuvent faire dans le Mac le plus puissant de la société (bien que la bête puce M2 Extreme ne soit apparemment pas présente).

La lettre d’information de Gurman confirme également qu’Apple travaille sur des versions M3 de l’iMac et du MacBook Air plus tard en 2023, et qu’un nouveau MacBook Pro avec « des écrans OLED et le support tactile tant attendu » arrivera en 2025.