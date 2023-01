Twitch facilite le fait de gagner de l’argent avec un livestreaming

Selon une annonce faite cette semaine par les dirigeants de Twitch, les mises à jour de la plateforme Twitch permettront à un plus grand nombre d’utilisateurs de gagner un revenu grâce au streaming. Selon la lettre ouverte du 25 janvier, la plateforme diversifie les options de gains, facilite la promotion des streams et simplifie le processus de publicité. Les nouveaux outils permettant d’accroître les gains devraient être lancés au cours du premier semestre de cette année.

Des améliorations notables seront apportées au parrainage et à la collaboration sur Twitch. Certains streamers testeront des fonctionnalités destinées à soutenir le parrainage d’une manière qui soit attrayante sans être perturbante, comme des habillages de chaîne et des graphiques interactifs pour la marque du sponsor qui peuvent être intégrés dans les streams, les chats et ailleurs sur la chaîne. La plateforme serait également en train de développer, sur la base de Guest Star, les systèmes nécessaires aux « expériences de streaming multi-châines », ce qui, jusqu’à présent, nécessitait des sites tiers et plusieurs onglets ouverts. Selon Twitch, le nouveau système de collaboration amélioré permettra aux membres de chaque communauté de streaming de collaborer de manière plus transparente. Enfin, les streamers pourront plus facilement avertir leurs communautés des projets à venir qui contiennent du contenu de marque ou sponsorisé.

L’expérience positive du spectateur étant un élément fondamental d’un streaming réussi, Twitch met l’accent sur une expérience du spectateur revigorée, ce qui crée une opportunité supplémentaire de monétisation du streamer. Une mise à jour importante est l’introduction de Sound Bites, une nouvelle forme d’alerte audio que les spectateurs paient pour recevoir de leurs streamers préférés. Twitch a également déclaré qu’une personnalisation accrue sera apportée à la fonction d’encouragement afin de mieux distinguer les participants les uns des autres — bien que la plateforme n’ait pas précisé comment cela serait fait.

Une partie des projets de cette année comprendra une interface mobile améliorée, permettant une visualisation plus facile à partir d’appareils portables — notamment l’introduction de la section « Upcoming Streams » dans l’application mobile. Les streamers seront également en mesure de donner la priorité au contenu vu par leurs fans, grâce à l’utilisation d’une nouvelle section Pinned Clips, permettant aux streamers de promouvoir jusqu’à 20 clips en haut de leurs chaînes.

Twitch indique qu’elle étendra son calendrier d’événements spéciaux, allant au-delà des événements mondiaux pour inclure des « initiatives locales personnalisées », et pourrait introduire une forme de réductions pour les spectateurs en fonction de l’activité de leur compte.

Plus de temps pour le streaming, moins de temps pour se préoccuper des publicités

D’après l’annonce faite aujourd’hui, les utilisateurs de streaming peuvent s’attendre à un système de publicité affiné dans le courant de l’année. Un total de trois minutes de publicité par heure désactivera désormais automatiquement les pré-rolls de 90 secondes, et les spectateurs pourront voir une sorte d’alerte lorsqu’une publicité est imminente.

Twitch a répondu aux demandes de la communauté concernant l’amélioration du programme d’incitation à la publicité, notamment en clarifiant le moment où une publicité commence à être diffusée. Les streamers peuvent rester inscrits s’ils le souhaitent, et auront plus de contrôle sur le nombre de publicités qu’ils diffusent. Twitch Turbo pourrait également faire peau neuve cette année. La plateforme indique qu’elle travaille à améliorer l’expérience sans publicité, en plus de petites mises à jour comme les émoticônes et les badges.

Les streamers verront un tableau de bord Creator Home élargi pour examiner de près les analyses et les performances de leur contenu. Le tableau de bord présentera des conseils d’engagement et des recommandations pour développer votre plateforme de streaming. Un certain nombre d’analyses importantes seront disponibles, notamment des recommandations sur le meilleur jour et la meilleure heure pour certains jeux en streaming et des détails sur la façon dont les streamers fidélisent leur public.