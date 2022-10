Apple M2 Extreme : les experts prévoient un Mac Pro avec plus de 200 cœurs

Le Mac Pro est l’un des derniers vestiges d’Intel dans le portefeuille d’Apple, dont la mise à niveau est attendue pour l’année prochaine. Avec le Apple M2 Extreme, l’ordinateur de bureau professionnel pourrait recevoir un cerveau extrêmement puissant. Les experts prévoient jusqu’à 48 cœurs de processeur et 160 cœurs graphiques.

Alors que le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro (13 pouces) rafraîchi sont déjà équipés de la nouvelle puce M2, Apple devrait d’abord se consacrer à la mise à jour de ses ordinateurs portables de 14 et 16 pouces dans les semaines à venir. L’accent devrait être mis sur les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. Il serait également envisageable d’intégrer un nouveau processeur M2 au sein de la famille iMac et Mac Mini.

Depuis le début de l’année, les rumeurs font également état d’un nouvel iMac Pro et d’un nouveau Mac Pro, dont la présentation était d’abord attendue à l’occasion de la WWDC 2022, mais désormais seulement l’année prochaine.

Sur la base des développements et des progrès du portefeuille Apple M1, Macworld fait une prévision intéressante concernant les caractéristiques techniques des Apple M2 Pro, Max, Ultra et Extreme.

Voici les attentes concernant le portefeuille Apple M2 :

M2 : CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, jusqu’à 24 Go de RAM

M2 Pro (attentes) : jusqu’à 10 cœurs CPU, jusqu’à 20 cœurs GPU, jusqu’à 48 Go RAM

M2 Max (attente) : jusqu’à 10 cœurs CPU, 40 cœurs GPU, jusqu’à 96 GB RAM

M2 Ultra (attente) : CPU 24 cœurs, GPU 80 cœurs, jusqu’à 192 Go de RAM

M2 Extreme (attente) : CPU 48 cœurs, GPU 160 cœurs, jusqu’à 384 Go de RAM

Une grosse attente

En janvier, Mark Gurman, expert Apple et journaliste de Bloomberg, a prédit une possible puce M qui pourrait alimenter le prochain Mac Pro avec jusqu’à 40 cœurs CPU et 128 cœurs GPU. Depuis, aucune confirmation officielle ou fuite solide n’a été faite. Le modèle haut de gamme d’Apple reste donc le Mac Studio de bureau qui, avec un M1 Ultra, offre jusqu’à 20 cœurs CPU et 64 cœurs GPU. Le Mac Pro « actuel », quant à lui, est toujours vendu avec des processeurs Intel Xeon poussiéreux.

Si Apple reste fidèle à son rythme de sortie, il serait envisageable de présenter le Mac Studio avec la puce M2 Ultra au printemps 2023, un an après l’événement « Peak Performance » (8 mars 2022). Dans la foulée, le fabricant pourrait dévoiler le Mac Pro avec M2 Extreme.