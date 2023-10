Apple obtient un brevet pour un écran pliable résistant aux fissures

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis que les smartphones pliables ont fait leurs débuts, et ce facteur de forme, souvent considéré comme la prochaine frontière de la technologie mobile, a parcouru un long chemin. À tel point que même Apple semble vouloir donner une chance aux smartphones pliables.

Cependant, l’un des principaux écueils dont Apple semble s’inquiéter des smartphones pliables est la durabilité. Cela est largement compréhensible — après tout, les produits pliables sont notoirement fragiles.

Récemment, la société a obtenu un brevet (№US-20230011092-A1) pour un écran pliable résistant aux fissures qui pourrait éventuellement faire son apparition dans un certain nombre d’appareils Apple. Cette information a d’abord été mise en avant par Patently Apple dans un article dédié.

Cette technologie pourrait répondre à l’une des principales préoccupations des utilisateurs en matière d’écrans pliables et, par extension, convaincre davantage d’acheteurs d’essayer ce nouveau facteur de forme. Il convient de noter que ce n’est pas la première tentative d’Apple pour améliorer la durabilité de la technologie pliable.

En 2022, Apple a obtenu un brevet pour un écran auto-cicatrisant qui pourrait théoriquement se remettre de petites rayures, un problème auquel les appareils pliables modernes sont particulièrement sujets. Si beaucoup pensent qu’un iPhone pliable reste du domaine de l’imagination, nous n’en sommes pas si sûrs.

Bientôt un iPad pliable ?

Actuellement, les rapports font état d’un possible iPad pliable qui pourrait permettre à Apple d’expérimenter la technologie et de l’affiner. Étant donné du fait que l’iPad est un produit relativement moins important dans le portefeuille de la société de Cupertino, cela semble être un scénario plausible.

Les appareils pliables de première génération sont un sujet délicat (comme Samsung le sait très bien) et un iPad pliable pourrait donner à Apple la chance d’éviter des erreurs beaucoup plus préjudiciables par la suite. Étant donné que de plus en plus d’entreprises entrent sur ce nouveau marché — avec le Google Pixel Fold attendu cette année — il semble qu’un pliable d’Apple pourrait ne pas être si loin.