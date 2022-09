Apple obtient un brevet pour un écran auto-réparable

Le marché des appareils pliables est actuellement dominé par Samsung, surtout en dehors de la Chine, ce qui a entraîné un certain degré de stagnation en termes de design. Si Apple finit par entrer dans la danse, il est tout à fait possible que les appareils pliables libèrent tout leur potentiel.

En fin de compte, le verre ne pourra jamais se plier en deux, et des approches plus originales sont donc nécessaires. Le problème est que les matériaux flexibles, en règle générale, sont sensibles aux rayures, ce qui constitue une réelle problématique.

Le brevet montre que Apple travaille sur un matériau spécial auto-cicatrisant pour l’écran qui pourrait l’aider à se remettre des rayures et des petites bosses . Cela signifie que la société de Cupertino fait un effort pour répondre à l’une des plus grandes préoccupations avec les pliables — à savoir, leur durabilité peu reluisante.