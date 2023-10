Apple pourrait lancer un Apple Pencil de troisième génération avec un capteur optique

Le regretté Steve Jobs a présenté l’écran tactile de l’iPhone d’Apple en janvier 2007 en déclarant de manière célèbre : « Qui veut un stylet ? Il faut les prendre, les ranger et les perdre. Beurk ! Personne ne veut d’un stylet ». Mais en 2015, l’Apple Pencil a été dévoilé pour l’iPad Pro. Bien sûr, l’Apple Pencil est beaucoup plus avancé que le simple stylet avec lequel Jobs était familier à l’époque. Trois ans plus tard, la seconde génération de l’Apple Pencil a été annoncée.

Et maintenant, Apple semble prêt à faire passer son instrument d’écriture numérique à un autre niveau. Selon Patently Apple, Apple a récemment déposé la demande de brevet numéro US 20220413636 A1 auprès du US Patent & Trademark Office pour un capteur optique qui serait utilisé avec l’Apple Pencil de nouvelle génération. Ce capteur permettrait au stylet de copier la texture et la couleur de la surface d’un objet. Il serait également capable d’envoyer sans fil ces données à un ordinateur portable afin de pouvoir les utiliser avec une application de dessin.

Selon la demande de brevet, le stylet contiendrait un capteur de lumière et un émetteur de lumière qui aideraient le dispositif à « échantillonner » la couleur et la texture d’une surface. Yanko Design a créé des rendus montrant à quoi ressemblerait l’Apple Pencil avec les capteurs optiques inclus dans la conception du nouveau stylet numérique.

Apple a demandé ou reçu un brevet pour d’autres idées et innovations liées à l’Apple Pencil. En 2021, elle a reçu un brevet pour un Apple Pencil avec des plumes interchangeables (la pointe d’écriture à l’extrémité de l’accessoire). La plume peut être changée pour en remplacer une qui est usée, ou pourrait être changée pour modifier les capacités de la plume en fonction « d’une couleur, une forme, une épaisseur, une taille, une luminosité ou une opacité ». Si vous pouvez actuellement remplacer une pointe usée, cela n’ajoute aucune nouvelle fonctionnalité à l’accessoire.

D’autres ajouts possibles à l’Apple Pencil que nous avons vu mentionnés dans une demande de brevet comprennent un haut-parleur, un dispositif de saisie rotatif, un microphone, un bouton marche/arrêt, un bouton muet, un capteur biométrique, une caméra, un trackpad sensible à la force et/ou au toucher, et ainsi de suite.

Pas avant 2024

Si nous voyons un nouvel Apple Pencil, ce ne sera peut-être pas avant l’introduction de l’iPad Pro de 2024, qui pourrait être le premier iPad à arborer un écran OLED. Quand on y pense, cela pourrait être le moment idéal pour proposer un nouveau stylet numérique avec la possibilité d’échantillonner les couleurs et les textures détectées par le stylet, et d’inclure des fonctionnalités telles qu’un microphone et une caméra.

Évidemment, ce n’est pas parce que vous voyez quelque chose dans une demande de brevet ou même un brevet que vous devez vous attendre à ce qu’il soit utilisé dans un appareil grand public tout de suite. En fait, parmi le grand nombre de brevets qu’Apple reçoit chaque année, beaucoup ne sont jamais utilisés. On ne peut donc pas dire avec certitude que la technologie couverte par une demande de brevet ou un brevet sera utilisée par la société. Cependant, il est logique qu’Apple veuille continuer à améliorer les capacités de l’Apple Pencil.