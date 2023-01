Samsung développe la technologie d’affichage Lifelike Pixels

by

by

Ce n’est plus un secret pour personne que Samsung est l’un des leaders mondiaux en matière de technologie d’affichage. Le géant coréen de la technologie a toujours produit des appareils dotés de panneaux exceptionnels et les a toujours fournis à d’autres fabricants.

Il n’est donc pas surprenant que la société ait récemment déposé une demande d’enregistrement de marque pour une nouvelle technologie d’affichage baptisée Lifelike Pixels. Cette information a d’abord été mise en avant par Galaxy Club.

Bien qu’il y ait très peu de détails sur ce que représente exactement la marque Lifelike Pixels, nous savons que la technologie sera utilisée dans les panneaux d’affichage OLED d’un large éventail d’appareils — y compris les smartphones, les tablettes et, plus intéressant encore, les casques VR et AR.

Il est également possible que la marque Lifelike Pixels soit déposée avant le lancement du Galaxy S23, car la technologie pourrait jouer un rôle dans la dernière série phare de la société. Pour référence, Samsung lance sa toute nouvelle gamme de smartphones haut de gamme le 1er février 2023, avec des réservations déjà en cours.

Néanmoins, il est toujours plus probable que la marque Lifelike Pixels fasse partie des prochains appareils Samsung. Le géant technologique coréen, à la lumière des difficultés financières imminentes, est plus déterminé que jamais à renforcer la compétitivité de ses smartphones — en particulier dans les marchés premium et ultra-premium.

S’appuyer sur son point fort

L’écran a toujours été le point fort de Samsung, il est donc logique que l’entreprise s’appuie davantage sur cet argument de vente particulier. Reste à savoir si cela sera suffisant pour permettre à Samsung de tenir tête à des rivaux comme Apple.

Néanmoins, Lifelike Pixels n’est qu’une des nombreuses technologies d’affichage que Samsung est en train de développer. La société a également déposé une demande de marque pour sa technologie Flex Hybrid, qui a été présentée au CES 2023 au début du mois.