Vous pouvez maintenant obtenir ChatGPT sur un bureau Linux

Les fichiers pour activer l’extension sont disponibles sur le dépôt GitHub de Mioduszewki , et après la configuration correcte et un redémarrage, les utilisateurs seront en mesure d’accéder au puissant outil d’IA directement à partir de leur bureau.

L’outil d’IA capable de tenir des conversations en aller-retour et de faire remonter à la surface des informations qu’il serait autrement très long de trouver en ligne a été lancé en avant-première au public en novembre 2022, et a vu sa popularité exploser. Il a également déjà amassé des millions d’utilisateurs, au point que beaucoup ont signalé son indisponibilité, le service ayant atteint sa capacité.