Le Google Doodle accueille l’année du lapin pour le Nouvel An lunaire

Pour marquer le Nouvel An lunaire, Google a dévoilé son traditionnel doodle adapté à l’année du lapin. Dimanche minuit, Google a fait ses adieux à l’année du tigre et a accueilli le lapin alors que le monde entier célèbre le Nouvel An chinois.

Cette célébration signifie également la fête du printemps, qui est l’occasion d’honorer la famille, les divinités et les ancêtres. Si, dans de nombreuses cultures, la nouvelle année est généralement associée à un nouveau départ, le Nouvel An lunaire est considéré comme une période de retrouvailles et de renaissance, marquant la fin de l’hiver et le début du printemps. Contrairement aux fêtes liées au calendrier solaire grégorien, le calendrier traditionnel chinois marque les jours de l’année selon l’ancien système de calendrier chinois luni-solaire, qui base les mois sur les phases de la lune.

Les maisons sont nettoyées à fond pour faire place à la chance et des feux d’artifice sont allumés pour éloigner les mauvais monstres et la malchance. Google se joint une nouvelle fois à la fête, en plaçant un Ester Eggs qui déclenche un feu d’artifice sur sa page de résultats lorsque vous recherchez des termes liés à la nouvelle année lunaire.

Les festivités durent généralement deux semaines et débutent par une parade nocturne avec des chars, des dragons, des danseurs et des musiciens. Si les célébrations récentes ont été plus discrètes que d’habitude, l’esprit ne s’est pas émoussé.

L’année du Lapin

Le doodle représente un lapin en train de courir, réalisé en papier découpé traditionnel, entouré de fleurs de prunier (symbolisant l’endurance et l’espoir) et d’un bonsaï (symbolisant l’harmonie et la patience).

Google est épelé à l’aide de lanternes, signifiant le souhait d’un avenir meilleur, et de « ang pao », l’enveloppe rouge symbolisant un souhait de bonheur et de bénédictions.

Le lapin est le quatrième animal du zodiaque chinois et est un symbole de longévité, de paix et de prospérité. L’astrologie chinoise prédit qu’avec les qualités du lapin, l’année 2023 apportera la paix et le succès, ce qui a pu faire défaut à l’année du tigre.