Grâce à TSMC, un analyste prévoit les ventes d’iPhone pour 2023

Apple serait à l’origine de 25 % des revenus de TSMC. L’entreprise est le plus grand fondeur de puces au monde, Samsung Foundry étant loin derrière en termes de parts de marché. TSMC a récemment communiqué ses résultats du trimestre de décembre et a également publié ses prévisions pour le trimestre de mars et pour toute l’année 2023.

Sur la base des chiffres que TSMC prévoit pour son marché des smartphones (qui suivent généralement les ventes d’iPhone), et en tenant compte du fait que l’iPhone représente la moitié de l’activité d’Apple, Gene Munster, analyste chez Loup Ventures, affirme que nous devrions nous attendre à ce que Apple déclare des bénéfices légèrement inférieurs aux prévisions du consensus pour les trimestres de mars et de juin.

Quant à TSMC, le rapport indique que son premier semestre sera moins bon que celui d’Apple, car elle a déjà vendu à ses clients les puces qu’ils utiliseront au cours des prochains mois. Mais, la demande reprendra lorsqu’elle commencera à expédier des puces de 3 nm au second semestre 2023. Le SoC A17 Bionic d’Apple est censé être produit en utilisant le nœud de processus 3 nm de TSMC et devrait se trouver à l’intérieur de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Ultra. Ces deux smartphones pourraient être les seuls appareils d’un grand fabricant à être équipés d’une puce en 3 nm cette année.

La croissance du marché des smartphones de TSMC a tendance à baisser. Pour le trimestre de septembre, la croissance a atteint 27 % en glissement annuel et est tombée à 9 % pour les trois mois terminés en décembre. Les prévisions de TSMC montrent que son marché des smartphones pourrait enregistrer une baisse de 3 % de ses revenus en glissement annuel pour le trimestre de mars.

Wall Street s’attend à ce qu’Apple fasse état d’une baisse de 0,3 % du chiffre d’affaires de l’iPhone pour le trimestre de mars et l’analyste indique que les prévisions de TSMC concernant le marché des smartphones suggèrent une légère baisse du chiffre d’affaires de l’iPhone pour ce même trimestre. Les prévisions consensuelles de Wall Street pour le trimestre de juin prévoient une baisse de 1,2 % des revenus de l’iPhone sur une base annuelle, contre une baisse de 13 % prévue pour le marché des smartphones de TSMC, en raison des déstockages susmentionnés effectués par les clients de TSMC.

Des ventes toujours hautes

Les choses devraient se redresser pour l’iPhone au cours du trimestre se terminant en septembre, les analystes de Wall Street prévoyant une hausse de 3,4 % des revenus de l’iPhone en glissement annuel. Mais, Munster qualifie cette prévision de prudente, étant donné le rebond attendu de TSMC au cours du même trimestre.

Pour l’exercice 2023 d’Apple, Munster s’attend à ce que le chiffre d’affaires de l’iPhone fasse mieux que la prévision consensuelle d’une baisse annuelle de 0,3 %. Pour l’exercice 2022, le chiffre d’affaires de l’iPhone d’Apple a dépassé 200 milliards de dollars pour la première fois, le smartphone ayant généré 205,5 milliards de dollars en brut. Il s’agit d’une augmentation de 7 % par rapport à l’exercice 2021.