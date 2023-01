Le nouveau support d’écran d’Anker fait office de station d’accueil tout-en-un

by

La station d’accueil USB moyenne n’est qu’une affreuse boîte grise. Alors, pour ceux qui veulent quelque chose d’un peu plus voyant, Anker lance la 675 USB Docking Station (12-en-1), qui fait également office de support d’écran. C’est un produit au look impressionnant, et il offre de nombreux ports pour tous vos périphériques.

Si vous aimez utiliser un ordinateur portable avec votre écran d’ordinateur, cette station d’accueil vaut certainement la peine d’être vérifiée. Elle se connecte à votre ordinateur par un câble USB-C (avec une charge de 100 watts en mode passthrough) et comprend une foule d’options de connectivité — un port HDMI 4K, trois ports USB-A, une paire de ports USB-C, des emplacements pour cartes SD et microSD, une prise Ethernet et une prise casque.

La majorité de ces ports sont situés sur le côté de la station d’accueil. Mais, les ports Ethernet, USB-C et HDMI sont rangés sous le support, ainsi que l’un des ports USB (que vous pourriez utiliser pour un clavier ou un disque dur). Il est intéressant de noter qu’Anker a inclus un acheminement des câbles au bas de cette station d’accueil afin d’éviter que tous vos câbles « permanents » ne soient en désordre.

Et si cela ne vous suffit pas, le haut du support de moniteur comporte un chargeur sans fil Qi. Il sera très utile pour charger un smartphone ou des écouteurs.

Une solution de bureau ergonomique

Évidemment, Anker présente cette solution comme une solution de bureau ergonomique. Mais, je suis plus intéressé par la conception tout-en-un de cette station d’accueil, qui pourrait vous faire gagner beaucoup d’espace sur votre bureau. Elle semble être une option fantastique pour les propriétaires d’ordinateurs portables qui veulent une expérience informatique de bureau.

La Anker 675 sera en vente mi-mars 2023. Elle coûte 299,99 euros, ce qui est quelque peu décevant, étant donné l’absence de prise en charge de Thunderbolt. Cela dit, il y a très peu de personnes qui ont réellement besoin d’une station d’accueil Thunderbolt.