Twitter Blue arrive pour Android, avec un abonnement annuel

by

by

Twitter a lancé son service d’abonnement Twitter Blue remanié en décembre 2022, avec de nouvelles règles et de nouveaux avantages imaginés par son nouveau propriétaire, Elon Musk. Au lancement, les utilisateurs ne pouvaient s’abonner que via le Web et l’application Twitter iOS, laissant les utilisateurs d’Android se demander s’ils allaient eux aussi y avoir accès.

Cela ne signifie pas pour autant que les utilisateurs d’Android ne pouvaient pas utiliser le service, puisqu’il suffisait de s’abonner d’abord sur le Web, puis d’utiliser Twitter comme d’habitude avec l’application Android. Néanmoins, l’absence d’option d’abonnement depuis le Google Play Store a été dissuasive pour les utilisateurs d’Android qui souhaitaient obtenir la coche bleue tant recherchée — et bien sûr, toutes les autres fonctionnalités offertes par Twitter Blue.

Heureusement, cela a changé, car les abonnements à Twitter Blue sont désormais disponibles depuis l’application Android. Le prix de l’abonnement, qui s’élève à 11 dollars par mois, correspond au prix de l’abonnement iOS, car Twitter veut éviter de se voir déduire les 30 % de frais que les boutiques d’applications iOS et Google Play facturent, et répercuter ce coût sur le consommateur.

En revanche, les abonnements via le Web coûtent 8 dollars par mois, ou 84 dollars par an, ce qui constitue une nouvelle option d’abonnement qui vient également d’être lancée. C’est, à mon avis, le moyen le plus abordable de s’abonner à Twitter Blue pour le moment. Le montant varie en fonction du pays.

Les personnes qui s’inscrivent à Twitter Blue sur une plateforme pourront l’utiliser sur toutes les plateformes qui le prennent en charge (iOS, Android et Web).

Disponibilité

Twitter Blue est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et au Royaume-Uni. Les abonnés à Twitter Blue bénéficient de plusieurs fonctionnalités en plus du badge de vérification Blue.

Les utilisateurs de Twitter Blue bénéficient de plusieurs fonctionnalités (toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes), notamment :