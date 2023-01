Le casque AR/VR Reality Pro d’Apple sera bientôt lancé

À moins que vous ayez évité les news ces deux derniers mois, vous savez qu’Apple se prépare à faire son entrée tant attendue sur le marché de la réalité virtuelle/augmentée (AR/VR). Les détails sont peut-être un peu flous pour l’instant, mais il semble que 2023 sera l’année où la société de Cupertino lancera enfin son premier casque de réalité virtuelle/augmentée, qui serait baptisé Reality Pro.

Nous avons maintenant une preuve supplémentaire qu’une annonce est à l’horizon, provenant directement d’un rapport présenté par DigiTimes, et ensuite couvert par MacRumors dans un article dédié. Selon cette source, réputée pour sa crédibilité, les modules de lentilles pour le casque VR/AR d’Apple seront livrés d’ici mars 2023.

Ce calendrier correspond parfaitement au calendrier le plus récent que la majorité des analystes et des experts en technologie ont prédit en ce qui concerne l’appareil d’Apple. Bien que la société cherche à réussir là où de nombreux autres géants de la technologie ont échoué (y compris Google), il convient de noter que le casque d’Apple a connu de nombreux retards au cours des deux dernières années.

Toutefois, si les expéditions de lentilles commencent effectivement fin février et début mars comme l’affirme la source, une annonce avant la WWDC 2023 (la conférence mondiale des développeurs organisée chaque année par Apple) est tout à fait possible. Pour référence, ce dernier événement a traditionnellement lieu en juin et se concentre sur les logiciels et certains des appareils moins grand public d’Apple.

Le lancement devrait intervenir peu de temps après l’annonce, peut-être dans le courant de l’été. Étant donné que l’on s’attend à un prix très élevé d’environ 3 000 dollars et que la demande est limitée selon Apple, la disponibilité ne devrait pas être aussi problématique que pour des appareils comme l’iPhone.

Dans l’ensemble, il semble que 2023 pourrait finalement être l’année où nous verrons Apple entrer sur ce marché très excitant.