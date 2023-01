Un tout nouveau MacBook Air M3 pourrait être disponible au second semestre 2023

Apple vient à peine de lancer ses puces M2 Pro et M2 Max à l’intérieur des nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro, mais certaines personnes se tournent déjà vers l’avenir. Et selon un nouveau rapport, les puces en silicium Apple de nouvelle génération pourraient être là dans quelques mois.

Cette idée émane de la publication taïwanaise DigiTimes, qui affirme qu’un nouveau MacBook Air 13 pouces équipé d’une puce M3 pourrait être lancé au cours du second semestre 2023. Cet appareil pourrait représenter l’augmentation de performance la plus significative dans un ordinateur portable Apple depuis le lancement de la puce Apple Silicon en 2020.

Pourquoi ? Eh bien, la puce M3 devrait être fabriquée avec un processus à 3 nanomètres. Selon les rumeurs, cela apportera des gains notables à la fois en termes de performances et d’efficacité par rapport à la génération actuelle de puces M2, qui sont fabriquées avec un processus de 5 nm.

En effet, lorsque les premières puces M2 ont été lancées, elles n’étaient pas le véritable saut générationnel que nous espérions, car elles étaient fabriquées en 5 nanomètres, tout comme leur prédécesseur M1. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple allait faire passer le M2 à un processus de 3 nanomètres, mais pour une raison ou une autre, cela ne s’est jamais produit.

Cependant, avec un MacBook Air M3, Apple serait en mesure de présenter un autre appareil qui combine des performances impressionnantes avec un refroidissement efficace et une longue autonomie.

Faut-il croire la source ?

Malheureusement, le rapport de DigiTimes n’offre pas beaucoup de détails. Tout ce que nous savons vraiment, c’est que l’appareil est censé arriver à un moment donné au cours du second semestre de cette année, ce qui laisse entendre qu’il pourrait arriver à n’importe quel moment à partir du salon WWDC d’Apple en juin.

Et même sur ce point, le doute est permis. Les auteurs de ce rapport ont également écrit un autre article la semaine dernière, affirmant que les MacBook Pro M2 et M2 Max avaient été « retardés une fois de plus ». Il s’avère que ces mêmes ordinateurs portables sont sortis 5 jours plus tard, ce qui suggère que les sources de DigiTimes étaient loin du compte.

Il y a également une certaine confusion autour de l’avenir du MacBook Air. L’expert de l’industrie de l’affichage Ross Young, qui a un historique très précis des fuites concernant Apple, a affirmé qu’un MacBook Air de 15,5 pouces devrait être lancé dès le printemps 2023. Cet appareil devrait être livré avec une puce M2 (et éventuellement une option M2 Pro), mais avec un potentiel lancement si proche d’un MacBook Air M3, il y a une chance que nous puissions également voir le MacBook Air 15 pouces obtenir la prochaine puce de 3 nm d’Apple.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’il y ait de bonnes choses prévues pour le MacBook Air.