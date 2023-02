Apex Legends Mobile et Battlefield Mobile ferment leurs portes

Dans une démarche surprenante pour beaucoup et décourageante pour certains, le jeu Apex Legends Mobile d’EA met la clé sous la porte moins d’un an après son lancement. De plus, EA a également annoncé que le développement de Battlefield Mobile, un titre mobile basé sur la série FPS du même nom, a été annulé.

Le développeur d’Apex Legends, Respawn Entertainment, a annoncé son intention de fermer Apex Legends Mobile par un tweet officiel et un article de blog. Selon les informations disponibles, EA prévoit de mettre fin et de fermer l’accès à Apex Legends Mobile le 1er mai 2023, pour toutes les régions.

We have made the decision to sunset Apex Legends Mobile.

We’re sure you have a lot of questions. For more information on where things are at currently, including an FAQ, please read the blog below. https://t.co/Yjr4EOJnTq pic.twitter.com/4k3dGzOL12

—Respawn (@Respawn) January 31, 2023