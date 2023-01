Microsoft commence à tester les onglets dans le Bloc-notes pour Windows 11

Une capture d’écran ayant fait l’objet d’une fuite à la fin de l’année 2022 indiquait que Microsoft travaillait à l’ajout d’onglets au Bloc-notes. La fonctionnalité est désormais disponible dans les versions de test de Windows 11.

La version 11.2212.33.0 du Bloc-notes est en cours de déploiement pour les membres du programme Windows Insider qui utilisent le canal Dev de Windows 11. La mise à jour introduit la prise en charge de plusieurs onglets dans une fenêtre du Bloc-notes, ce que Microsoft explique comme « une fonctionnalité très demandée par la communauté ». Cela fonctionne comme on pourrait s’y attendre, avec la possibilité d’avoir plusieurs documents ouverts dans une fenêtre, avec une barre d’onglets occupant désormais la zone de la barre de titre.

Microsoft écrit dans un article de blog : « Vous pouvez également continuer à travailler sur des fichiers dans plusieurs fenêtres en faisant glisser un onglet dans sa propre fenêtre, et un nouveau paramètre d’application vous permet de personnaliser l’ouverture par défaut des fichiers dans de nouveaux onglets ou dans une nouvelle fenêtre. Il existe également de nouvelles touches de raccourci clavier pour prendre en charge la gestion des onglets, ainsi que certaines améliorations de la gestion des fichiers non sauvegardés, comme la génération automatique du nom du fichier/titre de l’onglet en fonction du contenu et un indicateur de modifications non sauvegardées actualisé ».

Bloc-notes est la première application intégrée à bénéficier d’une interface à onglets, après que Microsoft ait ajouté des onglets à l’Explorateur de fichiers l’année dernière. Microsoft a commencé à tester les onglets dans toutes les applications de Windows 10 il y a près de 5 ans dans une fonctionnalité appelée Sets. Celle-ci aurait ajouté la prise en charge des onglets dans Bloc-notes, l’Explorateur de fichiers et de nombreuses autres applications, mais Microsoft a finalement annulé le projet et ne l’a jamais livré aux utilisateurs de Windows 10.

Une application qui devient utile

L’application Bloc-notes a déjà reçu une mise à jour importante lors de la sortie de Windows 11, avec un rendu de texte actualisé, une meilleure fonction de recherche et de remplacement et la prise en charge du mode sombre. La prise en charge des onglets rend l’éditeur de texte de longue date encore meilleur, et pourrait signifier que moins de personnes cherchent une alternative sur les nouveaux PC. Pourtant, les alternatives gratuites telles que Notepad++ et Visual Studio Code sont d’un tout autre niveau que le Bloc-notes de Windows.

Microsoft n’a pas mentionné quand les onglets de Bloc-notes seront déployés pour tout le monde sur Windows 11, mais cela ne prendra probablement pas trop de temps.