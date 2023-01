Vous connaissez le dicton. Si au début, vous ne réussissez pas, essayez, essayez encore. Apple a sorti le HomePod original en 2018. Le géant de la technologie a surévalué le prix de l’appareil en facturant aux consommateurs 349 euros pour une enceinte connectée. Il ne s’est pas bien vendu, ce qui a conduit Apple à créer le HomePod mini à 99 euros qui s’est beaucoup mieux vendu que le modèle original. En mars 2021, Apple a retiré le HomePod pour se concentrer sur une enceinte plus petite. La société croyait toujours au HomePod grandeur nature et, avec les nouvelles technologies disponibles, elle a réessayé avec le dévoilement aujourd’hui du HomePod (2023).

Bien qu’il n’y ait pas eu d’événement à diffuser en continu, Apple a créé et diffusé une vidéo de plus de deux minutes pour son HomePod qui sera probablement éditée pour devenir une publicité télévisée. La vidéo commence par un gros plan de l’appareil et, au fur et à mesure que la caméra fait un zoom arrière, on voit que le nouveau HomePod ressemble assez bien à l’ancien. Alors qu’un rythme entraînant est diffusé en arrière-plan, nous apprenons que l’appareil, comme l’original, est équipé d’un woofer à haute excursion. Cela signifie que le woofer déplace une grande quantité d’air pour fournir des basses exceptionnelles.

On nous dit également que le nouveau HomePod (encore une fois, comme l’original) utilise la formation de faisceaux, c’est-à-dire des tweeters qui poussent certains sons dans des directions spécifiques pour créer une scène sonore qui remplira une pièce. L’appareil détermine également la pièce dans laquelle il est placé (comme l’original) et ajuste la façon dont le son est diffusé. L’audio spatial à 360 degrés est disponible pour les utilisateurs du nouveau modèle afin de donner un avant-goût du son surround. La puce A8 de l’iPhone 6 utilisée sur le HomePod original a été remplacée par la puce S7 utilisée sur l’Apple Watch pour aider à fournir un son computationnel.

La vidéo indique que deux HomePod peuvent être reliés pour obtenir un son stéréo. Apple affirme que l’expérience immersive offerte par le HomePod (2023) constitue « l’ultime expérience audio à domicile ». Et avec Siri comme assistant vocal numérique, la vidéo montre comment les appareils de la maison connectée peuvent être activés dès que vous passez la porte. Demandez à Siri d’allumer les lumières, et demandez la musique que vous voulez écouter.

Si votre maison est équipée d’un nouveau HomePod dans chaque pièce, vous pouvez même alerter toute la maison lorsque le dîner est prêt sans avoir à crier ou à marcher de pièce en pièce. Grâce à la technologie de reconnaissance sonore d’Apple, le HomePod (2023) peut reconnaître un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone et vous alerter via une notification envoyée sur votre iPhone. Et grâce aux capteurs de température et d’humidité embarqués, le nouveau HomePod peut être réglé pour rendre automatiquement votre maison confortable.

Un prix et une place à justifier

Le nouveau HomePod, dont le prix reste élevé par rapport aux enceintes connectées, vous coûtera 349 euros et peut être précommandé dès maintenant, avec une date de sortie fixée au 3 février. Il est disponible en blanc ou en minuit.

La grande question en ce qui concerne Apple est de savoir si elle a apporté suffisamment de changements pour justifier l’achat du HomePod cinq ans après qu’elle se soit plantée sur le produit la première fois. Sans changement du prix de vente du modèle original lorsque Apple l’a retiré du marché, le HomePod (2023) pourrait avoir du succès auprès des personnes déjà fortement investies dans l’écosystème Apple. Mais pour les autres, le HomePod (2023) reste difficile à vendre.